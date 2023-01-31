Жителей ЯНАО ужаснула стоимость такси

Жители Ноябрьска рассказали о завышенных ценах в «Яндекс.Такси» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутила цена поездки в службе «Яндекс.Такси» в не морозную погоду. Как написал местный житель на условиях анонимности в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте», завышенные цены не соответствуют маленькому городу.

«Откуда такие цены в „Яндекс.Такси“? <…> Мы не в большом городе, чтобы такие цены ломить в такси. При всем уважении к водителям, 190 рублей не в мороз или 265 рублей не в мороз это ужасно. Понятно, когда морозы, а когда морозов нет? 120-160 рублей для нашего города это нормально», — написал автор.

При этом автор отметил, что иногда водители такси забывают отдать сдачу и не видят в этом своей ошибки. «И если ты не отдашь недостающие два рубля таксисту, то ты самый плохой, а когда таксист тебе забыл отдать сдачу (15 рублей), то он прав», — подчеркнул автор. Его поддержал пользователь под ником Свободная птица, указав, что водители при этом называют пассажиров мелочными. «Да, автор, вы правы, если укажете цену на 10 рублей меньше, то они не повезут. Но забывают сдачу 20 рублей отдать, еще и возмущаются некоторые, что же вы пассажиры мелочные такие», — подчеркнул пользователь.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой разъяснить, как происходит расчет стоимости поездки. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее житель Нового Уренгоя сравнил цены на такси с московскими. За поездку в шесть утра ему выставили счет в 612 рублей.