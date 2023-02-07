«Аэрофлот» отказался называть самолет именем свердловского писателя Владислава Крапивина

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась присваивать одному из своих самолетов имя свердловского писателя Владислава Крапивина, поскольку для этого нет воздушного судна, которое не названо в честь кого-то из выдающихся соотечественников. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
«Выражая мнение родственников Владислава Петровича Крапивина, я предложил назвать одно из воздушных судов в честь писателя», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ранее это предложение уже было отклонено, поэтому депутат решил написать в «Аэрофлот» снова — когда авиакомпания договорилась о поставках самолетов — но получил отказ.
Причина заключается в том, что у «Аэрофлота» недостаточно самолетов, чтобы дать им новые имена соотечественников. При этом предложения о таких наименованиях принимаются только от руководителя или замруководителя президента России, полпреда главы государства или членов правительства РФ.
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