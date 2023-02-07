«Аэрофлот» отказался называть самолет именем свердловского писателя Владислава Крапивина

07 февраля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Представитель «Аэрофлота» сообщил, что у авиакомпании нет самолета, которому можно дать имя Владислава Крапивина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась присваивать одному из своих самолетов имя свердловского писателя Владислава Крапивина, поскольку для этого нет воздушного судна, которое не названо в честь кого-то из выдающихся соотечественников. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «Выражая мнение родственников Владислава Петровича Крапивина, я предложил назвать одно из воздушных судов в честь писателя», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ранее это предложение уже было отклонено, поэтому депутат решил написать в «Аэрофлот» снова — когда авиакомпания договорилась о поставках самолетов — но получил отказ. Причина заключается в том, что у «Аэрофлота» недостаточно самолетов, чтобы дать им новые имена соотечественников. При этом предложения о таких наименованиях принимаются только от руководителя или замруководителя президента России, полпреда главы государства или членов правительства РФ.

Авиакомпания «Аэрофлот» отказалась присваивать одному из своих самолетов имя свердловского писателя Владислава Крапивина, поскольку для этого нет воздушного судна, которое не названо в честь кого-то из выдающихся соотечественников. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских. «Выражая мнение родственников Владислава Петровича Крапивина, я предложил назвать одно из воздушных судов в честь писателя», — написал Альшевских в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что ранее это предложение уже было отклонено, поэтому депутат решил написать в «Аэрофлот» снова — когда авиакомпания договорилась о поставках самолетов — но получил отказ. Причина заключается в том, что у «Аэрофлота» недостаточно самолетов, чтобы дать им новые имена соотечественников. При этом предложения о таких наименованиях принимаются только от руководителя или замруководителя президента России, полпреда главы государства или членов правительства РФ.