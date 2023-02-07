Число погибших в Турции возросло до 3,5 тысяч: главное о землетрясении к вечеру 7 февраля

Число погибших в Турции продолжает расти, сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Число погибших в Турции достигло 3,5 тысяч. В провинциях, которые затронуло землетрясение, введено чрезвычайное положение. URA.RU публикует главное о землетрясении в Турции на 7 февраля.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган провел пресс-конференцию. Трансляция велась в его личном аккаунте в twitter. В ходе пресс-конференции он сообщил, что число погибших достигло 3,5 тысяч и продолжает расти.
- В десяти провинциях, которых коснулось землетрясение, введен режим ЧС. Он продлится три месяца.
- Эрдоган заявил, что мировые лидеры предложили помощь в ликвидации последствий землетрясения. Всего с готовностью помочь выступили 70 стран.
- Турецкие власти выделили 5,3 $ млрд на ликвидацию последствий. Для помощи пострадавшим откроются отели в Анталье.
- На юго-востоке страны спасли четырех детей за последние 12 часов. Их обнаружили турецкие пожарные в провинции Хатай. Среди них был мальчик восьми лет, который провел под завалами около 30 часов.
- В порту города Искендерун продолжают гореть грузовые контейнеры. Сотни контейнеров воспламенились в результате землетрясения вечером 6 февраля.
- Всего землетрясение сказалось на 13 млн турецких граждан. Эрдоган назвал его крупнейшим бедствием не только в истории Турции, но и всего мира.
- Спасатели из России прибыли в турецкий город Кахраманмараш, который стал эпицентром землетрясения. Они будут помогать в ликвидации последствий происшествия.
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