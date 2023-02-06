Риелтор рассказал, как в Тюмени выгодно приобрести недвижимость для бизнеса

При покупке коммерческого помещения в Тюмени стоит учитывать локацию и район

07 февраля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

К выбору коммерческого помещения стоит подходить основательнее, чем к покупке жилья, сообщает риелтор Фото: Анна Майорова © URA.RU К покупке коммерческой недвижимости стоит подойти основательнее, чем к выбору квартиры для жилья. Об особенностях поиска помещения под коммерцию в беседе с URA.RU рассказал топовый риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. «Года два назад коммерция упала в спросе. А сейчас люди начали инвестировать вновь. Сейчас [развелось] много спекулянтов. К примеру, купили помещение, завели туда сетевика по типу „Монетки“ или „Красное&Белое“ и продают уже в виде готового бизнеса. Есть кейсы у клиентов, когда покупали помещение под коммерцию за 38 миллионов, а через два месяца продавали за 48. То есть продавец оказывался в плюсе на десять миллионов», — рассказывает Ильнур Ишкиев. По словам риелтора, чтобы выгодно инвестировать в помещение для бизнеса, нужно в первую очередь, учитывать локацию. «У застройщика „Брусника“ в Европейском микрорайоне, например, ни одного свободного места под аренду. Все занято. Нужно очень остро подходить к выбору района. Потому что это все же не проживание, а коммерция, ее будет сложнее продать или реализовать, если недвижимость куплена не там. Если приобрести, к примеру, на Лесобазе, в каком-то закоулке, для проживания там возьмут [квартиру] с учетом ценообразования, а для коммерции помещение будет пустовать», — делится риелтор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К покупке коммерческой недвижимости стоит подойти основательнее, чем к выбору квартиры для жилья. Об особенностях поиска помещения под коммерцию в беседе с URA.RU рассказал топовый риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. «Года два назад коммерция упала в спросе. А сейчас люди начали инвестировать вновь. Сейчас [развелось] много спекулянтов. К примеру, купили помещение, завели туда сетевика по типу „Монетки“ или „Красное&Белое“ и продают уже в виде готового бизнеса. Есть кейсы у клиентов, когда покупали помещение под коммерцию за 38 миллионов, а через два месяца продавали за 48. То есть продавец оказывался в плюсе на десять миллионов», — рассказывает Ильнур Ишкиев. По словам риелтора, чтобы выгодно инвестировать в помещение для бизнеса, нужно в первую очередь, учитывать локацию. «У застройщика „Брусника“ в Европейском микрорайоне, например, ни одного свободного места под аренду. Все занято. Нужно очень остро подходить к выбору района. Потому что это все же не проживание, а коммерция, ее будет сложнее продать или реализовать, если недвижимость куплена не там. Если приобрести, к примеру, на Лесобазе, в каком-то закоулке, для проживания там возьмут [квартиру] с учетом ценообразования, а для коммерции помещение будет пустовать», — делится риелтор.