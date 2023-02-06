Риелтор рассказал, как в Тюмени выгодно приобрести недвижимость для бизнеса

К покупке коммерческой недвижимости стоит подойти основательнее, чем к выбору квартиры для жилья. Об особенностях поиска помещения под коммерцию в беседе с URA.RU рассказал топовый риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев.
«Года два назад коммерция упала в спросе. А сейчас люди начали инвестировать вновь. Сейчас [развелось] много спекулянтов. К примеру, купили помещение, завели туда сетевика по типу „Монетки“ или „Красное&Белое“ и продают уже в виде готового бизнеса. Есть кейсы у клиентов, когда покупали помещение под коммерцию за 38 миллионов, а через два месяца продавали за 48. То есть продавец оказывался в плюсе на десять миллионов», — рассказывает Ильнур Ишкиев.
По словам риелтора, чтобы выгодно инвестировать в помещение для бизнеса, нужно в первую очередь, учитывать локацию. «У застройщика „Брусника“ в Европейском микрорайоне, например, ни одного свободного места под аренду. Все занято. Нужно очень остро подходить к выбору района. Потому что это все же не проживание, а коммерция, ее будет сложнее продать или реализовать, если недвижимость куплена не там. Если приобрести, к примеру, на Лесобазе, в каком-то закоулке, для проживания там возьмут [квартиру] с учетом ценообразования, а для коммерции помещение будет пустовать», — делится риелтор.
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