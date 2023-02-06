06 февраля 2023

Риелтор рассказал, как в Тюмени выгодно приобрести недвижимость для бизнеса

При покупке коммерческого помещения в Тюмени стоит учитывать локацию и район
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд главы Екатеринбурга Алексея Орлова микрорайона Солнечный. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, спальный район, ипотека, жилой комплекс, микрорайон солнечный, новостройки, жк, жилье, многоквартирный дом
К выбору коммерческого помещения стоит подходить основательнее, чем к покупке жилья, сообщает риелтор Фото:

К покупке коммерческой недвижимости стоит подойти основательнее, чем к выбору квартиры для жилья. Об особенностях поиска помещения под коммерцию в беседе с URA.RU рассказал топовый риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев.

«Года два назад коммерция упала в спросе. А сейчас люди начали инвестировать вновь. Сейчас [развелось] много спекулянтов. К примеру, купили помещение, завели туда сетевика по типу „Монетки“ или „Красное&Белое“ и продают уже в виде готового бизнеса. Есть кейсы у клиентов, когда покупали помещение под коммерцию за 38 миллионов, а через два месяца продавали за 48. То есть продавец оказывался в плюсе на десять миллионов», — рассказывает Ильнур Ишкиев.

По словам риелтора, чтобы выгодно инвестировать в помещение для бизнеса, нужно в первую очередь, учитывать локацию. «У застройщика „Брусника“ в Европейском микрорайоне, например, ни одного свободного места под аренду. Все занято. Нужно очень остро подходить к выбору района. Потому что это все же не проживание, а коммерция, ее будет сложнее продать или реализовать, если недвижимость куплена не там. Если приобрести, к примеру, на Лесобазе, в каком-то закоулке, для проживания там возьмут [квартиру] с учетом ценообразования, а для коммерции помещение будет пустовать», — делится риелтор.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

К покупке коммерческой недвижимости стоит подойти основательнее, чем к выбору квартиры для жилья. Об особенностях поиска помещения под коммерцию в беседе с URA.RU рассказал топовый риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев. «Года два назад коммерция упала в спросе. А сейчас люди начали инвестировать вновь. Сейчас [развелось] много спекулянтов. К примеру, купили помещение, завели туда сетевика по типу „Монетки“ или „Красное&Белое“ и продают уже в виде готового бизнеса. Есть кейсы у клиентов, когда покупали помещение под коммерцию за 38 миллионов, а через два месяца продавали за 48. То есть продавец оказывался в плюсе на десять миллионов», — рассказывает Ильнур Ишкиев. По словам риелтора, чтобы выгодно инвестировать в помещение для бизнеса, нужно в первую очередь, учитывать локацию. «У застройщика „Брусника“ в Европейском микрорайоне, например, ни одного свободного места под аренду. Все занято. Нужно очень остро подходить к выбору района. Потому что это все же не проживание, а коммерция, ее будет сложнее продать или реализовать, если недвижимость куплена не там. Если приобрести, к примеру, на Лесобазе, в каком-то закоулке, для проживания там возьмут [квартиру] с учетом ценообразования, а для коммерции помещение будет пустовать», — делится риелтор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...