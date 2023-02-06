Челябинского военного арестовали за самовольную отлучку

В Челябинской области военнослужащий по призыву самовольно покинул воинскую часть. За столь грубый дисциплинарный поступок рядовой Л. получил арест, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.
«Суд установил, что рядовой Л., являясь военнослужащим и проходящим военную службу по призыву, 27 декабря 2022 года самовольно оставил воинскую часть и незаконно находился за ее пределами. „Самовольщика“ спустя чуть больше 15 часов задержали сотрудники военной комендатуры», — отметили URA.RU в пресс-службе суда.
В суде заявили, что ходе заседания установлено, что рядовой имеет девять неснятых дисциплинарных взысканий и характеризуется командованием с отрицательной стороны. Постановлением военного суда рядовой Л. признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного ст. 28.5 ФЗ. Ему назначили дисциплинарный арест сроком на 15 суток с содержанием на гауптвахте.
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