06 февраля 2023

В пермском городе объявили конкурс на вакансию мэра

В Добрянском округе Пермского края конкурс на пост главы пройдет в марте
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по бюджету. Курган , чиновники, заседание, депутаты, голосование
Добрянские депутаты готовы выбирать мэра (архивное фото) Фото:

Депутаты думы Добрянского округа Пермского края назначили дату проведения конкурса на пост главы территории. Замену, ушедшему в администрацию губернатора Константину Лызову, определят 23 марта. Сейчас, как сообщает telegram-канал «На местах» (связан с советом представительного органа края), начнется прием документов от соискателей.

«Конкурс-испытание назначен на 23 марта 2023 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 10 февраля по 13 марта 2023 года», — говорится в сообщении. Из отобранных кандидатов депутаты выберут главу. Это произойдет 30 марта на очередном заседании думы.

Как ранее рассказывало URA.RU, Лызов руководил Добрянкой с 2005 года, но перешел на работу в администрацию губернатора Пермского края. Пока его обязанности исполняет Николай Поздеев, занимающий должность замглавы округа.

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Депутаты думы Добрянского округа Пермского края назначили дату проведения конкурса на пост главы территории. Замену, ушедшему в администрацию губернатора Константину Лызову, определят 23 марта. Сейчас, как сообщает telegram-канал «На местах» (связан с советом представительного органа края), начнется прием документов от соискателей. «Конкурс-испытание назначен на 23 марта 2023 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 10 февраля по 13 марта 2023 года», — говорится в сообщении. Из отобранных кандидатов депутаты выберут главу. Это произойдет 30 марта на очередном заседании думы. Как ранее рассказывало URA.RU, Лызов руководил Добрянкой с 2005 года, но перешел на работу в администрацию губернатора Пермского края. Пока его обязанности исполняет Николай Поздеев, занимающий должность замглавы округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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