В пермском городе объявили конкурс на вакансию мэра

Депутаты думы Добрянского округа Пермского края назначили дату проведения конкурса на пост главы территории. Замену, ушедшему в администрацию губернатора Константину Лызову, определят 23 марта. Сейчас, как сообщает telegram-канал «На местах» (связан с советом представительного органа края), начнется прием документов от соискателей.
«Конкурс-испытание назначен на 23 марта 2023 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 10 февраля по 13 марта 2023 года», — говорится в сообщении. Из отобранных кандидатов депутаты выберут главу. Это произойдет 30 марта на очередном заседании думы.
Как ранее рассказывало URA.RU, Лызов руководил Добрянкой с 2005 года, но перешел на работу в администрацию губернатора Пермского края. Пока его обязанности исполняет Николай Поздеев, занимающий должность замглавы округа.
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