К предстоящим праздникам в ЯНАО цветы подорожают до 100 рублей

Предприниматели предупредили о росте цен на цветы в ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы цветочных магазинов из Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) рассказали корреспонденту, что стоимость живых цветов в регионе выросла на 50 рублей. По их словам, к предстоящим праздникам цена еще поднимется.

«Сейчас цена на цветы выросла в среднем на 50 рублей. Конечно, все зависит от вида цветов. К 8 марта еще подорожают, так каждый год происходит. Некоторые цветы вырастут в цене на 100 рублей», — рассказал владелец цветочного магазина в Ноябрьске на правах анонимности.

Предприниматель из Нового Уренгоя ожидает, что стоимость тюльпанов поднимется еще на 30 рублей. «Сейчас тюльпаны уже стоят 120 рублей за штуку. Поставщики еще не говорили на сколько поднимут цену к 8 марта. Я думаю, что тюльпаны будут стоить около 150 рублей», — рассказала собеседница агентства, пожелав сохранить анонимность.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприниматели Ноябрьска обеспечат жителей Ямала цветами из собственных теплиц. Фото тюльпанов в telegram-канале опубликовал мэр города Алексей Романов.