В ХМАО запуск завода, аналогов которому нет в России, оказался под угрозой срыва

08 февраля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Молоко на заводе производиться будет, а вот компоненты для детского питания — под вопросом Фото: Анна Майорова © URA.RU Запуск уникального для России завода по производству компонентов для детского питания в Советском районе (ХМАО) оказался под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном правительстве. «Ситуация с предприятием, к сожалению такая, что производство обычного молока на этом заводе запустят, а вот производство белковых смесей для детского питания — навряд ли. Все это происходит ввиду сложности поставок импортного оборудования из-за санкционного давления», — сказал инсайдер в правительстве Югры. Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель в разговоре с URA.RU не разделил подобного пессимизма. «Там просто два этапа. Первый этап — это производство молока и молочной продукции. Второй этап (сейчас идет монтаж оборудования и его запуск запланирован на сентябрь), как раз для производства компонентов для детского питания. Для нас это важная и нужная история», — сказал Генкель. В департаменте промышленности Югры подтвердили, что сроки запуска производства постоянно переносятся из-за санкционного давления Запада и невозможности своевременно приобрести некоторое оборудование. «Изначально планировалось запустить производство до конца 2022 года. Однако сроки его реализации были скорректированы в связи с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменениями в логистике поставок аналогов», — говорится в справке ведомства. Проект по созданию основы сухих смесей для питания новорожденных и детей до шести месяцев реализуется на базе ранее законсервированного молочного завода в поселке Алябьевский Советского района с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запуск уникального для России завода по производству компонентов для детского питания в Советском районе (ХМАО) оказался под угрозой срыва. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в окружном правительстве. «Ситуация с предприятием, к сожалению такая, что производство обычного молока на этом заводе запустят, а вот производство белковых смесей для детского питания — навряд ли. Все это происходит ввиду сложности поставок импортного оборудования из-за санкционного давления», — сказал инсайдер в правительстве Югры. Вице-губернатор ХМАО Роман Генкель в разговоре с URA.RU не разделил подобного пессимизма. «Там просто два этапа. Первый этап — это производство молока и молочной продукции. Второй этап (сейчас идет монтаж оборудования и его запуск запланирован на сентябрь), как раз для производства компонентов для детского питания. Для нас это важная и нужная история», — сказал Генкель. В департаменте промышленности Югры подтвердили, что сроки запуска производства постоянно переносятся из-за санкционного давления Запада и невозможности своевременно приобрести некоторое оборудование. «Изначально планировалось запустить производство до конца 2022 года. Однако сроки его реализации были скорректированы в связи с ограничениями поставок иностранного оборудования и запасных частей в условиях внешнего санкционного давления, а также изменениями в логистике поставок аналогов», — говорится в справке ведомства. Проект по созданию основы сухих смесей для питания новорожденных и детей до шести месяцев реализуется на базе ранее законсервированного молочного завода в поселке Алябьевский Советского района с 2021 года. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку.