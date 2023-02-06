Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проводить рабочие встречи с главами муниципалитетов, которые отчитываются за проделанную работу. Первое совещание состоялось с мэром Тазовскго района Василием Паршаковым, который доложил о строительстве важных социальных объектов.
«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой Тазовского района Василием Паршаковым. На встрече обсудили перспективы развития района в текущем году: темпы строительства жилья и социальных объектов, ремонт муниципальных дорог», — сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Ранее источник URA.RU сообщал, что Дмитрий Артюхов начнет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Начнут действовать «муниципальные часы», в рамках которых мэры отчитаются за проделанную работу во всех сферах. Тогда инсайдер сообщал, что первое совещание пройдет с Василием Паршаковым.
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