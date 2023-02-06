Губернатор ЯНАО Артюхов начал проверять мэров на профпригодность. Инсайд URA.RU подтвердился

07 февраля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Первое совещание губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел с главой Тазовского района Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проводить рабочие встречи с главами муниципалитетов, которые отчитываются за проделанную работу. Первое совещание состоялось с мэром Тазовскго района Василием Паршаковым, который доложил о строительстве важных социальных объектов. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой Тазовского района Василием Паршаковым. На встрече обсудили перспективы развития района в текущем году: темпы строительства жилья и социальных объектов, ремонт муниципальных дорог», — сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ранее источник URA.RU сообщал, что Дмитрий Артюхов начнет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Начнут действовать «муниципальные часы», в рамках которых мэры отчитаются за проделанную работу во всех сферах. Тогда инсайдер сообщал, что первое совещание пройдет с Василием Паршаковым.



Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов начал проводить рабочие встречи с главами муниципалитетов, которые отчитываются за проделанную работу. Первое совещание состоялось с мэром Тазовскго района Василием Паршаковым, который доложил о строительстве важных социальных объектов. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с главой Тазовского района Василием Паршаковым. На встрече обсудили перспективы развития района в текущем году: темпы строительства жилья и социальных объектов, ремонт муниципальных дорог», — сказано в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ранее источник URA.RU сообщал, что Дмитрий Артюхов начнет проверять глав муниципалитетов на профпригодность. Начнут действовать «муниципальные часы», в рамках которых мэры отчитаются за проделанную работу во всех сферах. Тогда инсайдер сообщал, что первое совещание пройдет с Василием Паршаковым.