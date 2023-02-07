В Екатеринбурге на остановке загорелся трамвай

На место происшествия выезжали 12 спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На остановке Кузнецова в Екатеринбурге загорелся вагон трамвая, из которого успели выйти пассажиры и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 18:22 по местному времени поступило сообщение о пожаре на пересечении улиц Машинная и Кузнецова в г. Екатеринбурге. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание двигателя трамвая», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что огонь смогли потушить, пока спасатели были в пути. По предварительной информации, водитель, кондуктор и пассажиры не пострадали. Все, находящиеся в вагоне, вышли, почувствовав запах дыма. На место выезжали 12 сотрудников МЧС на двух спецмашинах.

Причина возгорания пока неизвестно. URA.RU обратилось на рабочий телефон ЕМУП «Городской транспорт». Там не ответили на звонок журналиста.