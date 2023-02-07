В Екатеринбурге на остановке загорелся трамвай

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
На место происшествия выезжали 12 спасателей Фото:

На остановке Кузнецова в Екатеринбурге загорелся вагон трамвая, из которого успели выйти пассажиры и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 18:22 по местному времени поступило сообщение о пожаре на пересечении улиц Машинная и Кузнецова в г. Екатеринбурге. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание двигателя трамвая», — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что огонь смогли потушить, пока спасатели были в пути. По предварительной информации, водитель, кондуктор и пассажиры не пострадали. Все, находящиеся в вагоне, вышли, почувствовав запах дыма. На место выезжали 12 сотрудников МЧС на двух спецмашинах.

Причина возгорания пока неизвестно. URA.RU обратилось на рабочий телефон ЕМУП «Городской транспорт». Там не ответили на звонок журналиста.

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На остановке Кузнецова в Екатеринбурге загорелся вагон трамвая, из которого успели выйти пассажиры и водитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 18:22 по местному времени поступило сообщение о пожаре на пересечении улиц Машинная и Кузнецова в г. Екатеринбурге. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание двигателя трамвая», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что огонь смогли потушить, пока спасатели были в пути. По предварительной информации, водитель, кондуктор и пассажиры не пострадали. Все, находящиеся в вагоне, вышли, почувствовав запах дыма. На место выезжали 12 сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Причина возгорания пока неизвестно. URA.RU обратилось на рабочий телефон ЕМУП «Городской транспорт». Там не ответили на звонок журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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