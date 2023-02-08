Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию

Политолог Марков: Россия имеет 4 типа союзников на Западе

08 февраля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Поддерживающим Россию стараются не давать возможности говорить об этом открыто, сказал Сергей Марков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Южные страны Европы в большей степени симпатизируют России, в отличие от балтийских. При этом в любом западном государстве есть довольно широкий пласт населения, которых можно назвать союзниками РФ. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Есть очень странное деление на страны балтийские и средиземноморские. Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например, Испания и Италия, а балтийские — плохо. Может, это связано с религией, может, с уровнем проникновения английского языка. Если наш противник англосфера, то видно, что в североевропейских странах уровень проникновения английского языка в общественную жизнь, образование на порядок больше, чем в южных», — сказал Сергей Марков. Политолог отметил, что существует четыре типа союзников РФ, которые есть во всех европейских странах. «Первые считают, что Россия права и должна быть союзником. Их очень мало. Они достаточно и отключены от какого-либо принятия решений. Вторые союзники считают, что с Россией воевать очень опасно, это в свое время привело к краху [императора] Наполеона Бонапарта и [рейхканцлера Германии Адольфа] Гитлера. У них есть еще такое немецкое прозвище — понимающий Путина. Этих людей пытаются поддавить, но они оказывают влияние», — сообщил эксперт. По его словам, у России есть огромное количество потенциальных союзников. «Эти люди не получают информацию из-за жесточайшей политической цензуры. От них скрывают информацию о тех чудовищных актах террора, репрессий, которые совершаются киевским режимом. Четвертый вариант — это те, кто говорят, что у нас есть национальные интересы, и санкции нам очень не выгодны. Это Венгрия, например», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Южные страны Европы в большей степени симпатизируют России, в отличие от балтийских. При этом в любом западном государстве есть довольно широкий пласт населения, которых можно назвать союзниками РФ. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Есть очень странное деление на страны балтийские и средиземноморские. Почему-то средиземноморские хорошо относятся к России, например, Испания и Италия, а балтийские — плохо. Может, это связано с религией, может, с уровнем проникновения английского языка. Если наш противник англосфера, то видно, что в североевропейских странах уровень проникновения английского языка в общественную жизнь, образование на порядок больше, чем в южных», — сказал Сергей Марков. Политолог отметил, что существует четыре типа союзников РФ, которые есть во всех европейских странах. «Первые считают, что Россия права и должна быть союзником. Их очень мало. Они достаточно и отключены от какого-либо принятия решений. Вторые союзники считают, что с Россией воевать очень опасно, это в свое время привело к краху [императора] Наполеона Бонапарта и [рейхканцлера Германии Адольфа] Гитлера. У них есть еще такое немецкое прозвище — понимающий Путина. Этих людей пытаются поддавить, но они оказывают влияние», — сообщил эксперт. По его словам, у России есть огромное количество потенциальных союзников. «Эти люди не получают информацию из-за жесточайшей политической цензуры. От них скрывают информацию о тех чудовищных актах террора, репрессий, которые совершаются киевским режимом. Четвертый вариант — это те, кто говорят, что у нас есть национальные интересы, и санкции нам очень не выгодны. Это Венгрия, например», — добавил эксперт.