Боец СВО приехал в Пермь с подарком для школьницы, написавшей ему письмо

08 февраля 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Боец СВО пришел с подарком для школьницы в гимназию №17 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Боец СВО с позывным «Барс» приехал в краткосрочной отпуск в Пермь с подарком для второклассницы, которая написала ему письмо. Встречу участника специальной военной операции со школьницей организовал Общероссийский народный фронт в Пермском крае. «Это очень ценно и нужно для всех нас. Детские открытки подбадривают, помогают поддерживать силу духа, а эта девочка — ее письмо всегда со мной. В нем она рассказала о том, как ездила на авиабазу „Сокол“ со старшим братом и видела летчиков, как переживает за солдат и их здоровье. А еще она поделилась, что хочет собаку, но из-за аллергии не может ее завести. Тогда мы вместе с товарищами решили подарить ей плюшевую игрушку», — рассказал участник СВО. Встреча военнослужащего и девочки прошла в пермской гимназии № 17. На сайте регионального ОНФ указано, что боец СВО также передал посылку со сладостями для одноклассников школьницы. Дети, в свою очередь, смогли задать ему вопросы. Например, военнослужащего спросили, каково находиться без родных на фронте, он ответил, что «все скучают, но что поделать, когда есть такая профессия: Родину защищать».

Боец СВО с позывным «Барс» приехал в краткосрочной отпуск в Пермь с подарком для второклассницы, которая написала ему письмо. Встречу участника специальной военной операции со школьницей организовал Общероссийский народный фронт в Пермском крае. «Это очень ценно и нужно для всех нас. Детские открытки подбадривают, помогают поддерживать силу духа, а эта девочка — ее письмо всегда со мной. В нем она рассказала о том, как ездила на авиабазу „Сокол“ со старшим братом и видела летчиков, как переживает за солдат и их здоровье. А еще она поделилась, что хочет собаку, но из-за аллергии не может ее завести. Тогда мы вместе с товарищами решили подарить ей плюшевую игрушку», — рассказал участник СВО. Встреча военнослужащего и девочки прошла в пермской гимназии № 17. На сайте регионального ОНФ указано, что боец СВО также передал посылку со сладостями для одноклассников школьницы. Дети, в свою очередь, смогли задать ему вопросы. Например, военнослужащего спросили, каково находиться без родных на фронте, он ответил, что «все скучают, но что поделать, когда есть такая профессия: Родину защищать».