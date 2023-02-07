В Перми избавятся от новогоднего оформления улиц

В Перми ищут подрядчика, чтобы демонтировать новогодние конструкции на городских улицах. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 5,6 млн рублей.
«Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов: Ленинский район: Комсомольский проспект от ул. Монастырская до ул. Екатерининская, ул. Ленина, 23, ул. Сибирская; Свердловский район: Комсомольский проспект (от ул. Белинского до ул. Чкалова), ул. Революции (от ул. Сибирская до Средней дамбы); Индустриальный район: ул. Мира, развязка Шоссе Космонавтов/ул. Свиязева, Шоссе Космонавтов (гостевой маршрут), ул. Мира напротив сада им. Миндовского; Мотовилихинский район: ул. Уральская», — указано в техзадании.
Избавиться от новогодних конструкций намерены также в Кировском и Дзержинском районах. В техзадании указано, что объем демонтированного художественного оформления новогодних маршрутов «занимает не менее 500 м2». Заказчиком выступает пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий. Заявки принимаются до 15 февраля.
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