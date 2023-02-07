07 февраля 2023

В Перми избавятся от новогоднего оформления улиц

В Перми ищут подрядчика, чтобы демонтировать новогодние конструкции на городских улицах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее оформление города. Пермь, новогоднее оформление
В Перми избавятся от новогоднего оформления улиц Фото:

В Перми ищут подрядчика, чтобы демонтировать новогодние конструкции на городских улицах. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 5,6 млн рублей.

«Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов: Ленинский район: Комсомольский проспект от ул. Монастырская до ул. Екатерининская, ул. Ленина, 23, ул. Сибирская; Свердловский район: Комсомольский проспект (от ул. Белинского до ул. Чкалова), ул. Революции (от ул. Сибирская до Средней дамбы); Индустриальный район: ул. Мира, развязка Шоссе Космонавтов/ул. Свиязева, Шоссе Космонавтов (гостевой маршрут), ул. Мира напротив сада им. Миндовского; Мотовилихинский район: ул. Уральская», — указано в техзадании.

Избавиться от новогодних конструкций намерены также в Кировском и Дзержинском районах. В техзадании указано, что объем демонтированного художественного оформления новогодних маршрутов «занимает не менее 500 м2». Заказчиком выступает пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий. Заявки принимаются до 15 февраля.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Перми ищут подрядчика, чтобы демонтировать новогодние конструкции на городских улицах. Соответствующий электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта — 5,6 млн рублей. «Демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов: Ленинский район: Комсомольский проспект от ул. Монастырская до ул. Екатерининская, ул. Ленина, 23, ул. Сибирская; Свердловский район: Комсомольский проспект (от ул. Белинского до ул. Чкалова), ул. Революции (от ул. Сибирская до Средней дамбы); Индустриальный район: ул. Мира, развязка Шоссе Космонавтов/ул. Свиязева, Шоссе Космонавтов (гостевой маршрут), ул. Мира напротив сада им. Миндовского; Мотовилихинский район: ул. Уральская», — указано в техзадании. Избавиться от новогодних конструкций намерены также в Кировском и Дзержинском районах. В техзадании указано, что объем демонтированного художественного оформления новогодних маршрутов «занимает не менее 500 м2». Заказчиком выступает пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий. Заявки принимаются до 15 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...