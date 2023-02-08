Врач оценил шанс возвращения Костомарова на лед после ампутации стоп

Техник-протезист Пронин: реампутация позволит Костомарову снова выйти на лед

08 февраля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

Говорить о продолжении Костомаровым своей профессиональной карьеры не приходится, заявил Александр Пронин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед, но о продолжении профессиональной карьеры говорить не стоит. Об этом рассказал техник-протезист Александр Пронин. «К спортивно-тренировочной жизни Костомаров сможет вернуться однозначно. Как любитель кататься для себя, хоть и недолго, тоже сможет», — передает слова Пронина Пятый канал. Он отметил, что спортсмен сможет снова выйти на лед после проведения реампутации и правильного протезирования с использованием функциональных карбоновых стоп, но говорить о восстановлении профессиональной карьеры не приходится. Ранее сообщалось, что 10 января олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию. У спортсмена развилась гангрена, которая потребовала ампутации стоп обеих ног. Врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, что операция была необходима из-за наличия сепсиса, запускающего воспалительный процесс по всему организму, передает RT. Фигуристу могут потребоваться дополнительные операции, сообщают «Дни.ру».

Реампутация поможет олимпийскому чемпиону фигуристу Роману Костомарову продолжить заниматься спортом и выходить на лед, но о продолжении профессиональной карьеры говорить не стоит. Об этом рассказал техник-протезист Александр Пронин. «К спортивно-тренировочной жизни Костомаров сможет вернуться однозначно. Как любитель кататься для себя, хоть и недолго, тоже сможет», — передает слова Пронина Пятый канал. Он отметил, что спортсмен сможет снова выйти на лед после проведения реампутации и правильного протезирования с использованием функциональных карбоновых стоп, но говорить о восстановлении профессиональной карьеры не приходится. Ранее сообщалось, что 10 января олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию. У спортсмена развилась гангрена, которая потребовала ампутации стоп обеих ног. Врач-хирург Андрей Шестаков объяснил, что операция была необходима из-за наличия сепсиса, запускающего воспалительный процесс по всему организму, передает RT. Фигуристу могут потребоваться дополнительные операции, сообщают «Дни.ру».