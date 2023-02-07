Впервые открытый на Таганае минерал сэкономит затраты при производстве светодиодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впервые открытый 183 года назад на Таганае под Златоустом (Челябинская область) минерал перовскит заменит в светодиодах редкоземельные металлы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», изобретенный в Казани метод обеспечит стабильность квантам света.

«Сравнительно редкому для поверхности земли минералу перовскиту, открытому в 1840 году в Ахматовской копи Таганая немецким геологом Густавом Розе, нашли применение. На основе минерала разработали технологию для светодиодов», — отметили URA.RU в нацпарке.

Перовскит обладает фотолюминесцентными свойствами, которые неустойчивы в обычных условиях. Исследования химиков Казанского федерального университета позволили преодолеть недостаток. Теперь минерал можно применять в светодиодах, отказавшись от редкоземельных элементов вроде иттрия и церия.

Разработчики отметили: равномерно распределенный в полимерной матрице перовскит дает много света и стабилен в окружающей среде. Квантовый выход напечатанных объектов в опытах ученых не изменился после того, как они выдерживались 30 дней под водой. Такие результаты получены осенью 2022 года.

Разработку используют для производства светодиодов. Другое назначение, где может оказаться востребован полученный материал, широкоформатные люминесцентные экраны.

Свойствам минерала из-под Златоуста добавили стабильности в работе Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»