В Екатеринбурге детский сад затянуло дымом

08 февраля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

К месту происшествия стянули 14 пожарных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детском саду на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге загорелась проводка, и помещение затянуло дымом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на 2-м этаже помещения группы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что возгорание успели потушить. Педагог и 17 детей вышли из здания, как только почувствовали запах гари. Чтобы избежать крупного пожара, к детскому саду стянули 14 спасателей на трех спецмашинах. Информации о пострадавших нет. Пожарным из детского сада позвонили в 08:41.

В детском саду на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге загорелась проводка, и помещение затянуло дымом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на 2-м этаже помещения группы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что возгорание успели потушить. Педагог и 17 детей вышли из здания, как только почувствовали запах гари. Чтобы избежать крупного пожара, к детскому саду стянули 14 спасателей на трех спецмашинах. Информации о пострадавших нет. Пожарным из детского сада позвонили в 08:41.