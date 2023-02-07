В Екатеринбурге детский сад затянуло дымом

К месту происшествия стянули 14 пожарных (архивное фото)
В детском саду на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге загорелась проводка, и помещение затянуло дымом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на 2-м этаже помещения группы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что возгорание успели потушить.
Педагог и 17 детей вышли из здания, как только почувствовали запах гари. Чтобы избежать крупного пожара, к детскому саду стянули 14 спасателей на трех спецмашинах. Информации о пострадавших нет. Пожарным из детского сада позвонили в 08:41.
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