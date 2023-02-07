07 февраля 2023

В Екатеринбурге детский сад затянуло дымом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
К месту происшествия стянули 14 пожарных (архивное фото) Фото:

В детском саду на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге загорелась проводка, и помещение затянуло дымом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на 2-м этаже помещения группы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что возгорание успели потушить.

Педагог и 17 детей вышли из здания, как только почувствовали запах гари. Чтобы избежать крупного пожара, к детскому саду стянули 14 спасателей на трех спецмашинах. Информации о пострадавших нет. Пожарным из детского сада позвонили в 08:41.

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В детском саду на улице Фрунзе, 43а в Екатеринбурге загорелась проводка, и помещение затянуло дымом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В образовательном дошкольном учреждении произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения на 2-м этаже помещения группы», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что возгорание успели потушить. Педагог и 17 детей вышли из здания, как только почувствовали запах гари. Чтобы избежать крупного пожара, к детскому саду стянули 14 спасателей на трех спецмашинах. Информации о пострадавших нет. Пожарным из детского сада позвонили в 08:41.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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