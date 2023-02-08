МЧС России направит дополнительную группу спасателей в Турцию

МЧС России направит дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Об этом сообщило ведомство.
«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей. В настоящее момент идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС», — говорится в обращении МЧС в telegram-канале.
6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,4 и 7,8 баллов, волны также задели Сирию. По последним данным, число жертв достигло 6234 человек, раненых — 37 011 человек. В зону ЧП прибыли 100 специалистов МЧС России. Такая сейсмическая активность — аномалия, уточнил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.
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МЧС России направит дополнительную группировку спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений в Турции. Об этом сообщило ведомство. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Турцию будет направлена дополнительная группировка спасателей. В настоящее момент идет подготовка сотрудников ведомства к вылету в зону ЧС», — говорится в обращении МЧС в telegram-канале. 6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,4 и 7,8 баллов, волны также задели Сирию. По последним данным, число жертв достигло 6234 человек, раненых — 37 011 человек. В зону ЧП прибыли 100 специалистов МЧС России. Такая сейсмическая активность — аномалия, уточнил директор Института земной коры Сибирского отделения РАН Дмитрий Гладкочуб.