В ЯНАО нашли подозреваемого в гибели рабочих при пожаре на вокзале в Коротчаево

Причиной пожара стало замыкание электропроводки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В смерти трех рабочих при пожаре на вокзале в Коротчаево (ЯНАО), который произошел в 2021 году, обвинили специалиста, выполнявшего работы по монтажу электрооборудования. Как сообщается на сайте окружного СКР, пожар начался из-за замыкания электропроводки.

«Выполняя свои обязанности [работы по монтажу и наладке силового электрооборудования — прим. URA.RU], мужчина проявил преступную небрежность, позволив работникам ИП на время выполнения работ поселиться в помещении железнодорожного вокзала. 22 декабря 2021 года в ночное время в подсобном помещении реконструируемого здания произошел пожар, причиной которого стало замыкание электропроводки», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибли рабочие. Причиной их смерти стало острое отравление окисью углерода. «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в силовом ведомстве.

При его тушении обнаружены тела трех рабочих, один из которых являлся несовершеннолетним — 2004 года рождения. По результатам судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти стало острое отравление окисью углерода.

Ранее URA.RU сообщало, что на вокзале в Коротчаево произошел пожар. В здании обнаружили тела троих рабочих, среди которых был несовершеннолетний парень. Следственный комитет обещал проверить законность привлечения к работые подростка 2004-го года рождения.