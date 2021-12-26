Одним из рабочих, погибших в пожаре на вокзале в ЯНАО, был подросток Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет проверит законность привлечения к работе подростка, погибшего в пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево (ЯНАО). Как сообщается на официальном сайте окружного СКР, несовершеннолетний рабочий был жителем Оренбургской области.

«При тушении пожара обнаружены тела троих рабочих коммерческой организации, один из которых являлся несовершеннолетним — 2004 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Следователями будет установлена законность привлечения к строительным работам несовершеннолетнего жителя Оренбургской области», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих рабочих, и в настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. В ходе следствия будет дана юридическая оценка действиям руководства компании ОАО «Северстройсервис», где работали погибшие.

Корреспонденту не удалось связаться для получения комментария с компанией ОАО «Северстройсервис». По известным редакции телефонам на звонки никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре на железнодорожном вокзале станции Коротчаево (ЯНАО) погибло трое рабочих. Вокзал находился на реконструкции, и возгорание произошло в подсобном помещении.

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