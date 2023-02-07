В Екатеринбурге упали цены на молочную продукцию

В Екатеринбурге упали цены на молоко, сметану и сливочное масло на 20%

08 февраля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Подобный упадок цен возможен и на другие категории товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последний месяц в Екатеринбурге упали цены на сметану, молоко, йогурты и сливочное масло в среднем на 20%. Следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Молоко подешевело на 10% к 8 февраля, стоимость которого в магазинах города в среднем составляет 90 рублей за 950 грамм. На 35% подешевели греческие йогурты. Средняя цена за 140 грамм составляет 35 рублей. Стоимость 180 грамм сливочного масла упала до 130 рублей, став дешевле на 17%. Теперь стоимость 300 грамм сметаны варьируется от 125 рублей до 130, упав также на 17%. Средний упадок цен на молочные продукты в Екатеринбурге составил 20%. Данные представлены за последний месяц. По словам руководителя завода «Молочный кит» Игоря Пехотина, цены на молочные продукты снизились на время и благодаря акциям магазинов или поставщиков. Подобное изменение цен стоит ожидать и на другие категории товаров. «В настоящее время стоимость должна наоборот расти из-за новых тарифов электроэнергии. Предприниматели привлекают внимание горожан», — добавил он. Ранее молочники уверили свердловчан в невозможности возникновения дефицита кисломолочных продуктов. У предприятий имеются как импортные, так и отечественные закваски.

За последний месяц в Екатеринбурге упали цены на сметану, молоко, йогурты и сливочное масло в среднем на 20%. Следует из исследований корреспондента URA.RU динамики цен сервиса «Яндекс Еда». Молоко подешевело на 10% к 8 февраля, стоимость которого в магазинах города в среднем составляет 90 рублей за 950 грамм. На 35% подешевели греческие йогурты. Средняя цена за 140 грамм составляет 35 рублей. Стоимость 180 грамм сливочного масла упала до 130 рублей, став дешевле на 17%. Теперь стоимость 300 грамм сметаны варьируется от 125 рублей до 130, упав также на 17%. Средний упадок цен на молочные продукты в Екатеринбурге составил 20%. Данные представлены за последний месяц. По словам руководителя завода «Молочный кит» Игоря Пехотина, цены на молочные продукты снизились на время и благодаря акциям магазинов или поставщиков. Подобное изменение цен стоит ожидать и на другие категории товаров. «В настоящее время стоимость должна наоборот расти из-за новых тарифов электроэнергии. Предприниматели привлекают внимание горожан», — добавил он. Ранее молочники уверили свердловчан в невозможности возникновения дефицита кисломолочных продуктов. У предприятий имеются как импортные, так и отечественные закваски.