Производители успокоили свердловчан, испугавшихся дефицита сметаны

Представители «Ирбитского молочного завода» заявили, что для производства сметаны у них есть иностранные и отечественные закваски

03 февраля 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Сметана по-прежнему останется доступной для уральцев Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представители «Ирбитского молочного завода» — крупнейшего производителя в Свердловской области — заявили, что региону не грозит исчезновение сметаны и прочих кисломолочных продуктов. У предприятия имеются как импортные, так и отечественные закваски, уверили URA.RU на заводе. Ранее основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал РБК, что из России может исчезнуть сметана из-за западных санкций на молочные закваски. «Мы (Россия — прим. ред.) будем не в состоянии [сметану] произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — заявил изданию Бачин. URA.RU обзвонило несколько свердловских производителей молочной продукции, где заявление Бачина вызвало удивление. Так, на «Ирбитском молочном заводе» уверили, что буквально вчера, второго февраля, созванивались с итальянскими партнерами, которые готовят очередную поставку заквасок на Урал. «С итальянскими поставщиками мы работаем всю жизнь, все отлажено. К тому же восьмого февраля на предприятие приедут представители „СоюзСнаба“ с презентацией отечественных заквасок. Мы возьмем их образцы в работу и опробуем в производстве. Дефицита сметаны и прочих кисломолочных продуктов свердловчанам не грозит», — сказали на «Ирбитском молочном заводе». Ранее URA.RU сообщало, что на Урале запустят три агропроекта, один из них — ответ на санкции. Так, в 2023 году в Курганской области будет открыта молочно-товарная фермы на 400 голов, а еще год спустя также в Зауралье запустится цех по производству круп. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители «Ирбитского молочного завода» — крупнейшего производителя в Свердловской области — заявили, что региону не грозит исчезновение сметаны и прочих кисломолочных продуктов. У предприятия имеются как импортные, так и отечественные закваски, уверили URA.RU на заводе. Ранее основатель производителя органических продуктов «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал РБК, что из России может исчезнуть сметана из-за западных санкций на молочные закваски. «Мы (Россия — прим. ред.) будем не в состоянии [сметану] произвести, потому что зависимость здесь тотальная. Я считаю, что это проблема стратегического уровня», — заявил изданию Бачин. URA.RU обзвонило несколько свердловских производителей молочной продукции, где заявление Бачина вызвало удивление. Так, на «Ирбитском молочном заводе» уверили, что буквально вчера, второго февраля, созванивались с итальянскими партнерами, которые готовят очередную поставку заквасок на Урал. «С итальянскими поставщиками мы работаем всю жизнь, все отлажено. К тому же восьмого февраля на предприятие приедут представители „СоюзСнаба“ с презентацией отечественных заквасок. Мы возьмем их образцы в работу и опробуем в производстве. Дефицита сметаны и прочих кисломолочных продуктов свердловчанам не грозит», — сказали на «Ирбитском молочном заводе». Ранее URA.RU сообщало, что на Урале запустят три агропроекта, один из них — ответ на санкции. Так, в 2023 году в Курганской области будет открыта молочно-товарная фермы на 400 голов, а еще год спустя также в Зауралье запустится цех по производству круп.