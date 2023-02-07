В школу Челябинска срочно прибыли силовики из-за драки подростков. Фото

08 февраля 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

Полиция выехала на место ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Образовательный центр №5 Челябинска 8 февраля срочно прибыла группа сотрудников полиции из-за драки в холе учебного заведения. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, в результате драки было повреждено стекло входной группы. «В холл школы забежала группа подростков, они устроили драку. Один из них разбил стекло. Потом все разбежались. Один подросток остался, с ним разбирается полиция. Учебный процесс прерван, учеников вывели на улицу», — рассказал источник. По словам собеседника, полицейские прибыли быстро. Руководство школы telegram-каналу « Челябинск, который смог » давать комментарии отказалось. URA.RU связалось с пресс-службы УМВД по региону, там сказали, что взяли ситуацию на контроль. «Полицейские работают на месте. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Проверка взята на контроль начальника главка», — рассказали в ведомстве. Детей из школы вывели на улицу Фото: паблик «Подслушано ОЦ №5» в «ВКонтакте»

В Образовательный центр №5 Челябинска 8 февраля срочно прибыла группа сотрудников полиции из-за драки в холе учебного заведения. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, в результате драки было повреждено стекло входной группы. «В холл школы забежала группа подростков, они устроили драку. Один из них разбил стекло. Потом все разбежались. Один подросток остался, с ним разбирается полиция. Учебный процесс прерван, учеников вывели на улицу», — рассказал источник. По словам собеседника, полицейские прибыли быстро. Руководство школы telegram-каналу «Челябинск, который смог» давать комментарии отказалось. URA.RU связалось с пресс-службы УМВД по региону, там сказали, что взяли ситуацию на контроль. «Полицейские работают на месте. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Проверка взята на контроль начальника главка», — рассказали в ведомстве.