07 февраля 2023

В школу Челябинска срочно прибыли силовики из-за драки подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Полиция выехала на место ЧП Фото:

В Образовательный центр №5 Челябинска 8 февраля срочно прибыла группа сотрудников полиции из-за драки в холе учебного заведения. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, в результате драки было повреждено стекло входной группы.

«В холл школы забежала группа подростков, они устроили драку. Один из них разбил стекло. Потом все разбежались. Один подросток остался, с ним разбирается полиция. Учебный процесс прерван, учеников вывели на улицу», — рассказал источник.

По словам собеседника, полицейские прибыли быстро. Руководство школы telegram-каналу «Челябинск, который смог» давать комментарии отказалось. URA.RU связалось с пресс-службы УМВД по региону, там сказали, что взяли ситуацию на контроль.

«Полицейские работают на месте. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Проверка взята на контроль начальника главка», — рассказали в ведомстве.

Детей из школы вывели на улицу
Фото:

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В Образовательный центр №5 Челябинска 8 февраля срочно прибыла группа сотрудников полиции из-за драки в холе учебного заведения. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, в результате драки было повреждено стекло входной группы. «В холл школы забежала группа подростков, они устроили драку. Один из них разбил стекло. Потом все разбежались. Один подросток остался, с ним разбирается полиция. Учебный процесс прерван, учеников вывели на улицу», — рассказал источник. По словам собеседника, полицейские прибыли быстро. Руководство школы telegram-каналу «Челябинск, который смог» давать комментарии отказалось. URA.RU связалось с пресс-службы УМВД по региону, там сказали, что взяли ситуацию на контроль. «Полицейские работают на месте. Устанавливаются обстоятельства инцидента. Проверка взята на контроль начальника главка», — рассказали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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