07 февраля 2023

Появилось видео массовой драки в школе Челябинска, где один из участников достал пистолет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В случившимся разбирается полиция Фото:

Появилось видео массовой драки в образовательном центре №5 Челябинска, которая произошла 8 февраля. На нем как минимум восемь участников, а один из них в какой-то момент достает травматический пистолет и начинает угрожать школьнику.

Видео с дракой несовершеннолетних появилось в telegram-канале Baza. Поскольку в кадры попали испугавшиеся ученики младших классов, URA.RU их не публикует.

На видео подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения. В момент драки подростки применяли молоток, а один из участников достал травматический пистолет.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. В случившимся разбирается полиция. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что взяли инцидент на контроль.

Один подростков достал травматический пистолет

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Появилось видео массовой драки в образовательном центре №5 Челябинска, которая произошла 8 февраля. На нем как минимум восемь участников, а один из них в какой-то момент достает травматический пистолет и начинает угрожать школьнику. Видео с дракой несовершеннолетних появилось в telegram-канале Baza. Поскольку в кадры попали испугавшиеся ученики младших классов, URA.RU их не публикует. На видео подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения. В момент драки подростки применяли молоток, а один из участников достал травматический пистолет. Ранее URA.RU сообщало, что конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. В случившимся разбирается полиция. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что взяли инцидент на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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