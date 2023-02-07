Появилось видео массовой драки в образовательном центре №5 Челябинска, которая произошла 8 февраля. На нем как минимум восемь участников, а один из них в какой-то момент достает травматический пистолет и начинает угрожать школьнику.
Видео с дракой несовершеннолетних появилось в telegram-канале Baza. Поскольку в кадры попали испугавшиеся ученики младших классов, URA.RU их не публикует.
На видео подростки в масках и черной одежде, в балаклавах и вооруженные молотком, ворвались в школу и устроили драку прямо в фойе образовательного учреждения. В момент драки подростки применяли молоток, а один из участников достал травматический пистолет.
Ранее URA.RU сообщало, что конфликт в микрорайоне Парковый произошел в первой половине дня, во время уроков. В случившимся разбирается полиция. В пресс-службе полиции главка региона сообщили, что взяли инцидент на контроль.
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