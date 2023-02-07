Протеже политического замгубернатора Сбитнев получит место в гордуме Тюмени

Глава МГЕР Владимир Сбитнев получит место в гордуме Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские власти демонстрируют новые правила входа в политическую элиту. Образцом для подражания станет руководитель тюменского отделения «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) Владимир Сбитнев. Осенью он войдет в новый созыв городской думы Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

По словам инсайдера, Сбитнев является протеже тюменского замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, который был первым руководителем МГЕР в регионе с 2007 по 2012 год.«Сбитневу при помощи Белявского практически гарантировано место в гордуме Тюмени. Пока не ясно, пройдет ли он по списку или будет избираться в одномандатном округе, но „Единая Россия“ приложит все усилия, чтобы провести его», — рассказал источник.

Карьерный рост Сбитнева — образцовый. Он повторяет судьбу Романа Чуйко, возглавлявшего МГЕР с 2012 по 2015 годы, в 2013 году ставшего депутатом гордумы, а в 2021-м вошедшего в седьмой созыв Тюменской областной думы. Сам Белявский с 2013 по 2016 год также заседал в облдуме, откуда перешел на работу в региональное правительство.