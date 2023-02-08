Свердловский поселок остался без воды, тепла и электричества

Упавшее дерево оставило поселок Монетный без тепла, воды и света
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Жители Монетного пожаловались, что в домах стало холодно Фото:

Часть домов в поселке Монетный под городом Березовский (Свердловская область) осталась без воды, тепла и электричества. Об этом URA.RU сообщили местные жители.

«Утром кто-то занимался незаконной вырубкой деревьев, одно из них упало на провода. Весь день нет электричества, а соответственно — воды и тепла, потому что без электроэнергии не работают насосы. Моей соседке диспетчер ответил: «Переехали в частный сектор — это ваши проблемы», — рассказала жительница Монетного, пенсионерка Мария Стадухина.

По ее словам, в жилищах уже падает температура. Такая ситуация сложилась не во всем поселке, а в домах на улицах Свободы, Уральская, Металлистов и Крупской. «У владельцев новых коттеджей есть генераторы, может, там и не холодно. Но по большей части здесь живут пенсионеры, старые дома при температуре -15 с ветром быстро выдуваются», — пожаловалась женщина.

В компании «Уральские электрические сети» корреспонденту URA.RU подтвердили, что повреждения на сетях действительно произошли из-за спиливания леса. «Сейчас идут работы по устранению аварии», — ответил представитель организации.

В январе в Монетном без отопления уже оставалась часть домов. Коммунальщикам пришлось взломать котельную, потому что ее собственник не отвечал на звонки.

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Часть домов в поселке Монетный под городом Березовский (Свердловская область) осталась без воды, тепла и электричества. Об этом URA.RU сообщили местные жители. «Утром кто-то занимался незаконной вырубкой деревьев, одно из них упало на провода. Весь день нет электричества, а соответственно — воды и тепла, потому что без электроэнергии не работают насосы. Моей соседке диспетчер ответил: «Переехали в частный сектор — это ваши проблемы», — рассказала жительница Монетного, пенсионерка Мария Стадухина. По ее словам, в жилищах уже падает температура. Такая ситуация сложилась не во всем поселке, а в домах на улицах Свободы, Уральская, Металлистов и Крупской. «У владельцев новых коттеджей есть генераторы, может, там и не холодно. Но по большей части здесь живут пенсионеры, старые дома при температуре -15 с ветром быстро выдуваются», — пожаловалась женщина. В компании «Уральские электрические сети» корреспонденту URA.RU подтвердили, что повреждения на сетях действительно произошли из-за спиливания леса. «Сейчас идут работы по устранению аварии», — ответил представитель организации. В январе в Монетном без отопления уже оставалась часть домов. Коммунальщикам пришлось взломать котельную, потому что ее собственник не отвечал на звонки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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