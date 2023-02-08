Курганцам придется больше заплатить за продукты для овощного салата

Жителям Курганской области придется больше заплатить за продукты для салата из овощей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В Курганской области выросли средние цены на продовольственные товары для овощного салата. Актуальная на 6 февраля стоимость килограмма свежих огурцов выросла на 14%. Свежие помидоры подорожали на 9%, а репчатый лук — на 20%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что средняя цена огурцов по региону составила 277 рублей. Килограмм помидор сейчас курганцам обойдется в среднем за 184 рубля. Репчатый лук, стоимость которого имеет самый высокий процент прироста, можно приобрести за 47 рублей. На сайте также сообщается о подорожании моркови на 9% (сейчас продукт в среднем можно купить за 47 рублей), картофеля на 3% (26 рублей) и свеклы также на 3% (29 рублей).

Ранее URA.RU писало, что Свердловскстат зафиксировал рост средней цены на водку в Курганской области. Сотрудники ведомства сообщили о разнице в стоимости в один процент. Таким образом цена увеличилась на 5 рублей.