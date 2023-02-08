08 февраля 2023
07 февраля 2023

Курганцам придется больше заплатить за продукты для овощного салата

© Служба новостей «URA.RU»
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Киргизия. Чолпон-Ата, овощи, торговля, фрукты, базар, развал, рынок, прилавок, восточный
Жителям Курганской области придется больше заплатить за продукты для салата из овощей Фото:

В Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«В Курганской области выросли средние цены на продовольственные товары для овощного салата. Актуальная на 6 февраля стоимость килограмма свежих огурцов выросла на 14%. Свежие помидоры подорожали на 9%, а репчатый лук — на 20%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что средняя цена огурцов по региону составила 277 рублей. Килограмм помидор сейчас курганцам обойдется в среднем за 184 рубля. Репчатый лук, стоимость которого имеет самый высокий процент прироста, можно приобрести за 47 рублей. На сайте также сообщается о подорожании моркови на 9% (сейчас продукт в среднем можно купить за 47 рублей), картофеля на 3% (26 рублей) и свеклы также на 3% (29 рублей).

Ранее URA.RU писало, что Свердловскстат зафиксировал рост средней цены на водку в Курганской области. Сотрудники ведомства сообщили о разнице в стоимости в один процент. Таким образом цена увеличилась на 5 рублей.

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В Курганской области подорожали товары из набора для овощного салата: огурцы, помидоры, лук, а также другие растительные продукты. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «В Курганской области выросли средние цены на продовольственные товары для овощного салата. Актуальная на 6 февраля стоимость килограмма свежих огурцов выросла на 14%. Свежие помидоры подорожали на 9%, а репчатый лук — на 20%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что средняя цена огурцов по региону составила 277 рублей. Килограмм помидор сейчас курганцам обойдется в среднем за 184 рубля. Репчатый лук, стоимость которого имеет самый высокий процент прироста, можно приобрести за 47 рублей. На сайте также сообщается о подорожании моркови на 9% (сейчас продукт в среднем можно купить за 47 рублей), картофеля на 3% (26 рублей) и свеклы также на 3% (29 рублей). Ранее URA.RU писало, что Свердловскстат зафиксировал рост средней цены на водку в Курганской области. Сотрудники ведомства сообщили о разнице в стоимости в один процент. Таким образом цена увеличилась на 5 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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