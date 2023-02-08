Сенатор Цеков: посольства Украины выполняют роль военкоматов для наемников

09 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Иностранные наемники получают необходимые инструкции в украинских посольствах Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посольства Украины выполняют функции военкоматов для иностранных наемников, где они получают инструкцию, как попасть в страну и стать частью вооруженных формирований. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Посольства Украины координируют действия тех наемников, которые формируются на территории этих стран. Через них наемники знают, куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет все происходить. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев. Они формируют наемнические структуры», — сказал Сергей Цеков. Но сегодня украинские дипмиссии выдвигают различные требования западным странам, подчеркнул сенатор. «Основная роль украинских посольств — попрошайничество. Они занимаются выпрашиванием всего, что можно, у западных стран. Они выпрашивают гуманитарную помощь, на поддержку экономического уровня и вооружение для украинской армии», — уточнил политик.

Посольства Украины выполняют функции военкоматов для иностранных наемников, где они получают инструкцию, как попасть в страну и стать частью вооруженных формирований. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Посольства Украины координируют действия тех наемников, которые формируются на территории этих стран. Через них наемники знают, куда ехать, как ехать, кто их там встретит, как это будет все происходить. Это военкоматы и для граждан Украины, которые находятся на территории этих государств, и для граждан-иностранцев. Они формируют наемнические структуры», — сказал Сергей Цеков. Но сегодня украинские дипмиссии выдвигают различные требования западным странам, подчеркнул сенатор. «Основная роль украинских посольств — попрошайничество. Они занимаются выпрашиванием всего, что можно, у западных стран. Они выпрашивают гуманитарную помощь, на поддержку экономического уровня и вооружение для украинской армии», — уточнил политик.