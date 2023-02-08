В Екатеринбурге продают квартиру за 2,9 млрд рублей. Фото

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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, ипотека, новостройки, жилье, здание, квартиры
Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку Фото:

В Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Данное объявление появилось на сайте «Уральской палаты недвижимости».

«Квартира по улице Губкина 74 с двумя изолированными комнатами. Установлены стеклопакеты и сейф-дверь. Балкон застеклен и выходит на солнечную сторону. Вокруг дома развитая инфраструктура: продуктовые магазины, садики и школы в шаговой доступности», — сказано в описании объекта.

Общая площадь квартиры составляет 47,7 квадратных метров. Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских городах цены на квартиры выросли почти на 15%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла с 46 тысяч рублей до 55 тысяч за квадратный метр.

В Екатеринбурге продают квартиру за 2,9 млрд рублей
Фото:
Двухкомнатная квартира почти за 3 млрд рублей
Фото:
Объявление на «Уральской палате недвижимости»

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В Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Данное объявление появилось на сайте «Уральской палаты недвижимости». «Квартира по улице Губкина 74 с двумя изолированными комнатами. Установлены стеклопакеты и сейф-дверь. Балкон застеклен и выходит на солнечную сторону. Вокруг дома развитая инфраструктура: продуктовые магазины, садики и школы в шаговой доступности», — сказано в описании объекта. Общая площадь квартиры составляет 47,7 квадратных метров. Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских городах цены на квартиры выросли почти на 15%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла с 46 тысяч рублей до 55 тысяч за квадратный метр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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