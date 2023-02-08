В Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Данное объявление появилось на сайте «Уральской палаты недвижимости».
«Квартира по улице Губкина 74 с двумя изолированными комнатами. Установлены стеклопакеты и сейф-дверь. Балкон застеклен и выходит на солнечную сторону. Вокруг дома развитая инфраструктура: продуктовые магазины, садики и школы в шаговой доступности», — сказано в описании объекта.
Общая площадь квартиры составляет 47,7 квадратных метров. Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку.
Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских городах цены на квартиры выросли почти на 15%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла с 46 тысяч рублей до 55 тысяч за квадратный метр.
В Екатеринбурге продают квартиру за 2,9 млрд рублей
В Екатеринбурге в районе Химмаш на продажу выставили квартиру за 2,9 млрд рублей. Данное объявление появилось на сайте «Уральской палаты недвижимости». «Квартира по улице Губкина 74 с двумя изолированными комнатами. Установлены стеклопакеты и сейф-дверь. Балкон застеклен и выходит на солнечную сторону. Вокруг дома развитая инфраструктура: продуктовые магазины, садики и школы в шаговой доступности», — сказано в описании объекта. Общая площадь квартиры составляет 47,7 квадратных метров. Будущему хозяину собственник готов оставить холодильник, стиральную машину, газовую плиту и вытяжку. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловских городах цены на квартиры выросли почти на 15%. Одно из самых заметных повышений случилось в Первоуральске. За 2022 год цена выросла с 46 тысяч рублей до 55 тысяч за квадратный метр.