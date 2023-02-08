Полковник Кнутов предрек новые военные конфликты после визита Зеленского в Лондон

08 февраля 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

После встречи Владимира Зеленского с Риши Сунаком последуют поставки мощного оружия на Украину Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, начнутся серьезные военные конфликты, так как правительство Британии может принять положительное решение по поставкам мощного оружия Киеву. Такой прогноз дал военный эксперт Юрий Кнутов. «Самое опасное, что он (премьер-министр Риши Сунак, — прим. URA.RU) может сделать, это поставить ракеты ATACMS, которые запускаются с помощью пусковых установок HIMARS или MRLS. Эти ракеты могут достать до европейской территории России и с помощью них можно терроризировать мирное население страны, поэтому если такой шаг будет сделан, нужно предпринимать радикальные меры в ответ», — считает Сунак, передает МК . Эксперт пояснил, что под радикальными мерами он имеет в виду применение боеприпасов большой мощности. По его словам, российские ПВО, которые есть сейчас у армии, конечно, могут уничтожить американские ракеты, однако придется сделать плотную группировку зенитно-ракетных комплексов. Сейчас же их у России недостаточно. Сунак констатировал, что в таком случае придется наращивать ПВО значительными темпами. Он подчеркнул, что для Великобритании, это будет шагом на серьезную эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Риши Сунак в соцсети выложил фотографию, на которой изображено, как президент Украины выходит из самолета. Премьер-министр Великобритании поприветствовал украинского лидера на британской земле, передает НСН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, начнутся серьезные военные конфликты, так как правительство Британии может принять положительное решение по поставкам мощного оружия Киеву. Такой прогноз дал военный эксперт Юрий Кнутов. «Самое опасное, что он (премьер-министр Риши Сунак, — прим. URA.RU) может сделать, это поставить ракеты ATACMS, которые запускаются с помощью пусковых установок HIMARS или MRLS. Эти ракеты могут достать до европейской территории России и с помощью них можно терроризировать мирное население страны, поэтому если такой шаг будет сделан, нужно предпринимать радикальные меры в ответ», — считает Сунак, передает МК. Эксперт пояснил, что под радикальными мерами он имеет в виду применение боеприпасов большой мощности. По его словам, российские ПВО, которые есть сейчас у армии, конечно, могут уничтожить американские ракеты, однако придется сделать плотную группировку зенитно-ракетных комплексов. Сейчас же их у России недостаточно. Сунак констатировал, что в таком случае придется наращивать ПВО значительными темпами. Он подчеркнул, что для Великобритании, это будет шагом на серьезную эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией. Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский впервые с начала спецоперации прибыл в Лондон. Риши Сунак в соцсети выложил фотографию, на которой изображено, как президент Украины выходит из самолета. Премьер-министр Великобритании поприветствовал украинского лидера на британской земле, передает НСН.