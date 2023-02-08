08 февраля 2023

Генсек НАТО раскрыл размер помощи стран НАТО Украине с начала СВО

Генсек НАТО Столтенберг: страны альянса оказали помощь Украине на 120 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Йенс Столтенберг отчитался за помощь Украине во время СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны, входящие в Североатлантический альянс, с начала проведения спецоперации на Украине отдали Киеву 120 млрд долларов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне.

«Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, гуманитарную и другие [виды помощи]», — сказал он на пресс-конференции. Трансляция опубликована на youtube-канале Государственного департамента США («U.S. Department of State»).

Запад поддерживает Украину финансово сначала российской спецоперации. ВСУ пообещали танки США, Великобритания и Германия. Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России.

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Страны, входящие в Североатлантический альянс, с начала проведения спецоперации на Украине отдали Киеву 120 млрд долларов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Вашингтоне. «Союзники по НАТО уже предоставили Украине 120 млрд долларов, включая военную, гуманитарную и другие [виды помощи]», — сказал он на пресс-конференции. Трансляция опубликована на youtube-канале Государственного департамента США («U.S. Department of State»). Запад поддерживает Украину финансово сначала российской спецоперации. ВСУ пообещали танки США, Великобритания и Германия. Президент США Джо Байден заявил, что спецоперация на Украине представляет для США тяжелое испытание, которое позволило объединить НАТО и выстроить глобальную коалицию против действий России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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