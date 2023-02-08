08 февраля 2023
07 февраля 2023

Курганца обманули в магазине и не возвращали деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил взыскать в пользу истца деньги, штраф и компенсацию морального вреда Фото:

Житель Курганской области обратился в суд с иском о защите прав потребителей. Вместо 1 030 рублей с его карты списали 10 030 и не возвращали деньги, говорится на сайте Курганского городского суда.

«Мужчина обратился с иском к ИП о защите прав потребителей. Он приобрел ошейник для собаки и рассчитался картой, после чего продавец выдала ему чек на сумму 1 030 рублей. Придя домой, истец увидел, что сумма списания была 10 030 рублей, а потому он направил претензию о возврате денег, на которую не получил ответа», — говорится в документе.

Истец просит суд взыскать с ответчика 9 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей и штраф. Ответчик не явилась в судебное заседание и не уведомила о причинах неявки. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и постановил взыскать с ответчика девять тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей и штраф в размере шести тысяч рублей.

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Житель Курганской области обратился в суд с иском о защите прав потребителей. Вместо 1 030 рублей с его карты списали 10 030 и не возвращали деньги, говорится на сайте Курганского городского суда. «Мужчина обратился с иском к ИП о защите прав потребителей. Он приобрел ошейник для собаки и рассчитался картой, после чего продавец выдала ему чек на сумму 1 030 рублей. Придя домой, истец увидел, что сумма списания была 10 030 рублей, а потому он направил претензию о возврате денег, на которую не получил ответа», — говорится в документе. Истец просит суд взыскать с ответчика 9 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 18 тысяч рублей и штраф. Ответчик не явилась в судебное заседание и не уведомила о причинах неявки. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и постановил взыскать с ответчика девять тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере трех тысяч рублей и штраф в размере шести тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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