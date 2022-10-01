Курганец украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин

Курганца могут посадить на 5 лет за кражу велосипеда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ранее судимый 41-летний житель Кургана украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.

«В Кургане задержан ранее судимый 41- летний мужчина. Он украл оставшийся без присмотра велосипед у одного из административных зданий города и сдал его в комиссионный магазин. Личность обвиняемого была установлена в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения», — сообщают в ведомстве.

На данный момент подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее URA.RU писало, что три региона УрФО вошли в топ по инцидентам с велосипедами. Курган занял 2 место в рейтинге страховых случаев с велосипедами.