01 октября 2022
30 сентября 2022

Курганец украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин

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Набережная Тобола. Курган , велосипед
Курганца могут посадить на 5 лет за кражу велосипеда Фото:

Ранее судимый 41-летний житель Кургана украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.

«В Кургане задержан ранее судимый 41- летний мужчина. Он украл оставшийся без присмотра велосипед у одного из административных зданий города и сдал его в комиссионный магазин. Личность обвиняемого была установлена в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения», — сообщают в ведомстве.

На данный момент подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее URA.RU писало, что три региона УрФО вошли в топ по инцидентам с велосипедами. Курган занял 2 место в рейтинге страховых случаев с велосипедами.

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Ранее судимый 41-летний житель Кургана украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области. «В Кургане задержан ранее судимый 41- летний мужчина. Он украл оставшийся без присмотра велосипед у одного из административных зданий города и сдал его в комиссионный магазин. Личность обвиняемого была установлена в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения», — сообщают в ведомстве. На данный момент подозреваемого задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 5 лет. Ранее URA.RU писало, что три региона УрФО вошли в топ по инцидентам с велосипедами. Курган занял 2 место в рейтинге страховых случаев с велосипедами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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