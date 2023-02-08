Вице-мэр из ХМАО ждет решения суда об аресте из-за коррупционного скандала

Муслим Асадуллаев был задержан силовиками на 48 часов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутский районный суд 9 февраля примет решение об избрании меры пресечения по резонансному уголовному делу вице-мэра Сургутского района (ХМАО) Муслима Асадуллаева, обвиненного в превышении должностных полномочий. Чиновник задержан силовиками и может быть отправлен под арест, сообщил URA.RU источник

«Асадуллаев проходит обвиняемым в уголовном деле по статье „Превышение должностных полномочий“. В бытность работы директором коммунального предприятия „УТВИВ №1“ он выдал займы подрядчику, который занимался строительством котельных на сумму свыше 40 миллионов рублей. В итоге, деньги назад не вернулись, а сама фирма находится в стадии банкротства. Теперь выяснилось, что кредиты выдавались и другим коммерческим структурам и общие потери бюджета оцениваются примерно в 56 миллионов рублей. Асадуллаев был задержан силовиками на 48 часов и может быть взят под стражу», — сообщил инсайдер.

Помимо Асадуллаева, фигурантами уголовных дел за последнее время стало еще несколько чиновников из Сургутского района. Глава Белого Яра Елена Никифорова осуждена за превышение должностных полномочий, мэр Барсово Вячеслав Поздняков подозревается в халатности и нецелевом расходовании бюджетных средств. А глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку на фоне скандала из-за конфликта интересов с дочерью, которая была трудоустроена в местный КСК «Юбилейный» в качестве замдиректора. «Такого вороха громких коррупционных скандалов, которые происходили бы одновременно, нет ни в одном муниципалитете Югры. И они роняют тень на самого главу района Андрей Трубецкого, который всегда хотел быть отличником в глазах губернатора ХМАО Натальи Комаровой», — уточняет источник URA.RU.

Источник URA.RU в мэрии Сургутского района сообщил, что администрация готова оказать содействие следствию. «Такие дела всегда несут имиджевые риски, которые не нужны администрации. Поэтому в данном случае органам власти намного выгоднее сразу снять все возможные вопросы, которые могут возникнуть у силовиков», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В следственный комитет Югры был отправлен запрос. Ответ на него ожидается.