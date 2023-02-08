В Екатеринбурге обнаружили тонны зараженных фруктов из Египта

В Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.
«На одной из баз Екатеринбурга сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии апельсинов в количестве 4,0 т происхождением Египет обнаружен карантинный вредитель», — заявили специалисты. Все плоды были заражены красной померанцевой щитовкой.
Продукцию решили допустить к реализации. Причиной стал тот факт, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности для человека.
Ранее в Свердловскую область завезли зараженные киви из Ирана. Около 11 тонн фруктов были заражены тутовой щитовкой.
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