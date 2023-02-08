08 февраля 2023

В Екатеринбурге обнаружили тонны зараженных фруктов из Египта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таможенное оформление плодоовощной продукции. Екатеринбург, россельхознадзор, фитосанитарный контроль, отдел карантинного фитосанитарного контроля
Все зараженные апельсины попадут на прилавок Фото:

В Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«На одной из баз Екатеринбурга сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии апельсинов в количестве 4,0 т происхождением Египет обнаружен карантинный вредитель», — заявили специалисты. Все плоды были заражены красной померанцевой щитовкой.

Продукцию решили допустить к реализации. Причиной стал тот факт, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности для человека.

Ранее в Свердловскую область завезли зараженные киви из Ирана. Около 11 тонн фруктов были заражены тутовой щитовкой.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора. «На одной из баз Екатеринбурга сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии апельсинов в количестве 4,0 т происхождением Египет обнаружен карантинный вредитель», — заявили специалисты. Все плоды были заражены красной померанцевой щитовкой. Продукцию решили допустить к реализации. Причиной стал тот факт, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности для человека. Ранее в Свердловскую область завезли зараженные киви из Ирана. Около 11 тонн фруктов были заражены тутовой щитовкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...