В Екатеринбурге обнаружили тонны зараженных фруктов из Египта

Все зараженные апельсины попадут на прилавок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге на одной из баз специалисты обнаружили четыре тонны апельсинов, зараженных красной померанцевой щитовкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«На одной из баз Екатеринбурга сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории ФГБУ „Свердловский референтный центр Россельхознадзора“ в партии апельсинов в количестве 4,0 т происхождением Египет обнаружен карантинный вредитель», — заявили специалисты. Все плоды были заражены красной померанцевой щитовкой.

Продукцию решили допустить к реализации. Причиной стал тот факт, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности для человека.

Ранее в Свердловскую область завезли зараженные киви из Ирана. Около 11 тонн фруктов были заражены тутовой щитовкой.