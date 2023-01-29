В Свердловскую область завезли тонны зараженных киви из Ирана

В Свердловскую область завезли 11 тонн зараженных киви из Ирана
В Свердловскую область завезли 11 тонн киви из Ирана, зараженных тутовой щитовкой. Об этом URA.RU сообщили специалисты регионального Россельхознадзора.
«В трех партиях киви из Ирана обнаружили карантинного вредителя плодовых культур. Речь идет о тутовой щитовке. Всего в регион было ввезено 11 тонн фрукта. Зараженные плоды представляют низкий фитосанитарный риск, поэтому областной Россельхознадзор разрешил ввоз партий в регион», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что жители Таджикистана завезли в уральскую столицу инфекционный мед. Партия меда была ввезена без ветдокументов, без маркировки и без заводской упаковки.
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