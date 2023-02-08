08 февраля 2023

В Тюменской области появится Музей пельменей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур по Синегорью Челябинск, миасс, пельмени, музей пельменя
Музей пельменей откроют в деревне Русские Медянки Тобольского района Фото:

В Тюменской области откроется первый Музей пельменей. Об этом сообщает telegram-канал «Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени». Там уточнили что заведение можно будет посетить с 11 февраля.

«В Тюменской области откроется первый Музей пельменей! Пельмени — это целая культура, о которой теперь расскажет музей. На открытии музея вы узнаете о традиционных рецептах, увидите макеты пельменей разных народов и примете участие в мастер-классе по приготовлению блюда. Праздничное застолье будет сопровождаться народными песнями и танцами», — указано в сообщении telegram-канала.

В публикации указано, что музей откроет свои двери для посетителей 11 февраля в 14:00. Он будет расположен в д. Русские Медянки Тобольского района на базе агрокомплекса «Золотая подкова».

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Тюменской области откроется первый Музей пельменей. Об этом сообщает telegram-канал «Visit Tyumen | Куда сходить в Тюмени». Там уточнили что заведение можно будет посетить с 11 февраля. «В Тюменской области откроется первый Музей пельменей! Пельмени — это целая культура, о которой теперь расскажет музей. На открытии музея вы узнаете о традиционных рецептах, увидите макеты пельменей разных народов и примете участие в мастер-классе по приготовлению блюда. Праздничное застолье будет сопровождаться народными песнями и танцами», — указано в сообщении telegram-канала. В публикации указано, что музей откроет свои двери для посетителей 11 февраля в 14:00. Он будет расположен в д. Русские Медянки Тобольского района на базе агрокомплекса «Золотая подкова».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...