Для жителей авариек в ЯНАО к переезду подготовили два дома

09 февраля 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске сданы два многоквартирника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) инспекторы Госстройнадзора выдали заключение о соответствии двум многоквартирным домам. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, дома предназначены для переселения из аварийного жилья. «Новые дома для переселения из аварийного жилья должны быть теплыми и уютными, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно в своих новых квартирах. Поэтому особое внимание при проверке уделили функционированию инженерных систем и соблюдению теплотехнических характеристик здания», — приводит слова начальника управления осуществления надзора по городам Ноябрьск и Муравленко службы ГСН Натальи Вязовик пресс-служба правительства. Отмечается, что в домах планируют расселить 70 семей. Придомовая территория благоустроена, есть две спортивные площадки, парковочные места рассчитаны на 84 машины. Ранее сообщалось, что власти Ямала до 2024 года планируют завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. Постановление было подписано Дмитрием Артюховым.

В Ноябрьске (ЯНАО) инспекторы Госстройнадзора выдали заключение о соответствии двум многоквартирным домам. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, дома предназначены для переселения из аварийного жилья. «Новые дома для переселения из аварийного жилья должны быть теплыми и уютными, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно в своих новых квартирах. Поэтому особое внимание при проверке уделили функционированию инженерных систем и соблюдению теплотехнических характеристик здания», — приводит слова начальника управления осуществления надзора по городам Ноябрьск и Муравленко службы ГСН Натальи Вязовик пресс-служба правительства. Отмечается, что в домах планируют расселить 70 семей. Придомовая территория благоустроена, есть две спортивные площадки, парковочные места рассчитаны на 84 машины. Ранее сообщалось, что власти Ямала до 2024 года планируют завершить расселение жилфонда, признанного аварийным до 2017 года. Постановление было подписано Дмитрием Артюховым.