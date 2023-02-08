Подозреваемый был задержан и заключен под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кировском районе Перми задержали грабителя супермаркета, который похитил из торгового зала несколько флаконов шампуня и избил продавца. Подозреваемым оказался ранее судимый житель краевой столицы, уже являющийся фигурантом дел о хищении продуктов питания из магазинов.

«В сетевой магазин вошел неизвестный мужчина и направился в отдел бытовой химии, где принялся прятать флаконы шампуня в свой пакет. Его спугнула другая покупательница, и злоумышленник поспешил покинуть магазин. На выходе недобросовестный посетитель был настигнут работниками супермаркета, которые пытались его задержать. Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель сбил с ног ребенка и нанес несколько ударов кулаком сотруднику торгового зала», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Несмотря на все попытки задержания, нападавший скрылся в неизвестном направлении. Позже его местонахождение установили сотрудники полиции, которые и задержали предполагаемого преступника. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.