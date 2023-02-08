08 февраля 2023

Пермяк ограбил «Пятерочку», украв шампунь и избив продавца. Видео

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, заключенные, арест, обвинение, полиция, арестант, наручники, задержание
Подозреваемый был задержан и заключен под стражу Фото:

В Кировском районе Перми задержали грабителя супермаркета, который похитил из торгового зала несколько флаконов шампуня и избил продавца. Подозреваемым оказался ранее судимый житель краевой столицы, уже являющийся фигурантом дел о хищении продуктов питания из магазинов.

«В сетевой магазин вошел неизвестный мужчина и направился в отдел бытовой химии, где принялся прятать флаконы шампуня в свой пакет. Его спугнула другая покупательница, и злоумышленник поспешил покинуть магазин. На выходе недобросовестный посетитель был настигнут работниками супермаркета, которые пытались его задержать. Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель сбил с ног ребенка и нанес несколько ударов кулаком сотруднику торгового зала», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Несмотря на все попытки задержания, нападавший скрылся в неизвестном направлении. Позже его местонахождение установили сотрудники полиции, которые и задержали предполагаемого преступника. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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В Кировском районе Перми задержали грабителя супермаркета, который похитил из торгового зала несколько флаконов шампуня и избил продавца. Подозреваемым оказался ранее судимый житель краевой столицы, уже являющийся фигурантом дел о хищении продуктов питания из магазинов. «В сетевой магазин вошел неизвестный мужчина и направился в отдел бытовой химии, где принялся прятать флаконы шампуня в свой пакет. Его спугнула другая покупательница, и злоумышленник поспешил покинуть магазин. На выходе недобросовестный посетитель был настигнут работниками супермаркета, которые пытались его задержать. Завязалась потасовка, в ходе которой грабитель сбил с ног ребенка и нанес несколько ударов кулаком сотруднику торгового зала», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Несмотря на все попытки задержания, нападавший скрылся в неизвестном направлении. Позже его местонахождение установили сотрудники полиции, которые и задержали предполагаемого преступника. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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