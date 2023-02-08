Из-за ремонта Чеховского моста в Кургане в два раза увеличат время остановки поездов

Поезд останавливается в Заозерном районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане время остановки пригородных поездов в Заозерном районе Кургана с 15 февраля вырастет с одной минуты до двух. Представители АО «Свердловская пригородная компания» отметили, что это связано с ремонтом Чеховского путепровода.

«В связи с ремонтом Чеховского путепровода в Кургане для удобства пассажиров с 15 февраля увеличивается время остановки на о. п. [остановочном пункте] 352 км (Заозерный район Кургана) до 2 минут (ранее 1 минута). Пригородные поезда будут отправляться с о. п. 352 в 06:43, 10:49 и 19:09, с пригородного вокзала Кургана в 07:43, 14:26, 18:05», — указано в сообщении, размещенном на сайте компании. При этом в расписании, размещенном на том же сайте, указано, что с пригородного вокзала эти поезда отправляются в 07:25 и 17:47.

Представители организации отметили, что время пути от остановки в Заозерном до пригородного вокзала Кургана составит 16 минут. Такая поездка горожанам обойдется в 20,3 рубля. Билеты на поезд можно купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и в мобильном приложении компании.

Ремонтные работы на Чеховском мосту продлятся до декабря 2023 года. На время ремонта автобусы, маршруты которых пролегали через мост, изменят свой график движения.