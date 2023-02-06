Мэрия Кургана извинилась за ремонт моста с помощью баннера. Фото

07 февраля 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

В Кургане с 15 февраля закрывают Чеховский мост на демонтаж (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация города Кургана принесла извинения местным жителям за ремонт Чеховского путепровода и неудобства, которые возникнут из-за этого. Об этом сообщается в группе «Заозерный LIVE» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые горожане! Приносим извинения за временные неудобства. Администрация города Кургана», — указано на баннере, который разместила мэрия. На билборде администрация также разместила информацию об объезде моста. Курганцы могут объехать Чеховский путепровод через улицу Загородная и микрорайон Северный. В комментариях пользователи отметили, что из-за закрытия моста значительно увеличатся пробки. «Добиралась до работы за час. Теперь доеду только за полтора часа», — пишет подписчица группы. Как указано на баннере, ремонтные работы продлятся до декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова объявила дату начала ремонта Чеховского моста. Работы по демонтажу начнется с 15 февраля. Из-за жалоб на автобусы новых маршрутов и закрытие Чеховского моста жителям микрорайона Заозерный предложили добираться до железнодорожного вокзала на электричке. Курганцы заметили, что таким способом добраться до центра дешевле, чем на автобусе. Жители Кургана заметили извинения мэрии за ремонт Чеховского моста на баннере Фото: группа «Заозерный LIVE» в соцсети «ВКонтакте»

Администрация города Кургана принесла извинения местным жителям за ремонт Чеховского путепровода и неудобства, которые возникнут из-за этого. Об этом сообщается в группе «Заозерный LIVE» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые горожане! Приносим извинения за временные неудобства. Администрация города Кургана», — указано на баннере, который разместила мэрия. На билборде администрация также разместила информацию об объезде моста. Курганцы могут объехать Чеховский путепровод через улицу Загородная и микрорайон Северный. В комментариях пользователи отметили, что из-за закрытия моста значительно увеличатся пробки. «Добиралась до работы за час. Теперь доеду только за полтора часа», — пишет подписчица группы. Как указано на баннере, ремонтные работы продлятся до декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Елена Ситникова объявила дату начала ремонта Чеховского моста. Работы по демонтажу начнется с 15 февраля. Из-за жалоб на автобусы новых маршрутов и закрытие Чеховского моста жителям микрорайона Заозерный предложили добираться до железнодорожного вокзала на электричке. Курганцы заметили, что таким способом добраться до центра дешевле, чем на автобусе.