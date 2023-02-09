Премьер Польши: поражение России является смыслом существования ЕС

Матеуш Моравецкий желает победы Украине Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Проигрыш России на Украине является государственным смыслом для Польши и всего Евросоюза, так как конфликт представляет экзистенциальную угрозу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы считаем конфликт на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл», — сказал Моравецкий в интервью Corriere della Sera . По его словам, в случае победы России можно отбросить весь геополитический анализ.

Европа помогает Украине финансово и поставками вооружения. Моравецкий считает, что анонсированные танки не помогут ВСУ победить Россию, так как нужно что-то большее. Также в Польше допустили, что у Украины может быть ядерное оружие, так как в стране есть все необходимое для него, передает телеканал 360.