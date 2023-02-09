Премьер Польши: поражение России является смыслом существования ЕС

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Официальный сайт президента Украины. Москва, Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий желает победы Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Проигрыш России на Украине является государственным смыслом для Польши и всего Евросоюза, так как конфликт представляет экзистенциальную угрозу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Мы считаем конфликт на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл», — сказал Моравецкий в интервью Corriere della Sera. По его словам, в случае победы России можно отбросить весь геополитический анализ.

Европа помогает Украине финансово и поставками вооружения. Моравецкий считает, что анонсированные танки не помогут ВСУ победить Россию, так как нужно что-то большее. Также в Польше допустили, что у Украины может быть ядерное оружие, так как в стране есть все необходимое для него, передает телеканал 360.

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Проигрыш России на Украине является государственным смыслом для Польши и всего Евросоюза, так как конфликт представляет экзистенциальную угрозу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera. «Мы считаем конфликт на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Польша не выбрала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией — это и польский, и европейский государственный смысл», — сказал Моравецкий в интервью Corriere della Sera. По его словам, в случае победы России можно отбросить весь геополитический анализ. Европа помогает Украине финансово и поставками вооружения. Моравецкий считает, что анонсированные танки не помогут ВСУ победить Россию, так как нужно что-то большее. Также в Польше допустили, что у Украины может быть ядерное оружие, так как в стране есть все необходимое для него, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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