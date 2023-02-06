Польский премьер признал страшную для Украины правду о танках Leopard

Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard не помогут Украине победить

06 февраля 2023 в 21:51 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий сказал, что Запад постоянно должен увеличивать помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo . Германия, Великобритания и США пообещали Украине танки. Также ВСУ получат Leopard от стран, у которых есть эта техника. Первый экземпляр передала Канада, танк уже прибыл в Польшу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Украина прямо сейчас может получить только 14 танков Leopard, передает агентство Nation News. В Минобороны Украины заявили о начале обучения ВСУ по применению leopard. Также СМИ сообщали, что западные танки сложно обслуживать.

Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo. Германия, Великобритания и США пообещали Украине танки. Также ВСУ получат Leopard от стран, у которых есть эта техника. Первый экземпляр передала Канада, танк уже прибыл в Польшу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Украина прямо сейчас может получить только 14 танков Leopard, передает агентство Nation News. В Минобороны Украины заявили о начале обучения ВСУ по применению leopard. Также СМИ сообщали, что западные танки сложно обслуживать.