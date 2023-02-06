Польский премьер признал страшную для Украины правду о танках Leopard

Премьер Польши Моравецкий: танки Leopard не помогут Украине победить
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Официальный сайт президента Украины. Москва, Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий сказал, что Запад постоянно должен увеличивать помощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo.

Германия, Великобритания и США пообещали Украине танки. Также ВСУ получат Leopard от стран, у которых есть эта техника. Первый экземпляр передала Канада, танк уже прибыл в Польшу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Украина прямо сейчас может получить только 14 танков Leopard, передает агентство Nation News. В Минобороны Украины заявили о начале обучения ВСУ по применению leopard. Также СМИ сообщали, что западные танки сложно обслуживать.

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Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo. Германия, Великобритания и США пообещали Украине танки. Также ВСУ получат Leopard от стран, у которых есть эта техника. Первый экземпляр передала Канада, танк уже прибыл в Польшу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Украина прямо сейчас может получить только 14 танков Leopard, передает агентство Nation News. В Минобороны Украины заявили о начале обучения ВСУ по применению leopard. Также СМИ сообщали, что западные танки сложно обслуживать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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