Польский премьер признал страшную для Украины правду о танках Leopard

Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo.
Немецкие танки Leopard и американские Abrams не помогут Украине победить российскую армию. Для этого нужно что-то большее. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Я бы хотел, чтобы Leopard и Abrams переломили ход войны. Однако должно быть что-то большее, чем эти танки. Это не может быть разовым действием. Запад должен постоянно увеличивать свою помощь. Россия — бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками его не испугать», — цитирует Моравецкого газета El Mundo. Германия, Великобритания и США пообещали Украине танки. Также ВСУ получат Leopard от стран, у которых есть эта техника. Первый экземпляр передала Канада, танк уже прибыл в Польшу, сообщает «Федеральное агентство новостей». Украина прямо сейчас может получить только 14 танков Leopard, передает агентство Nation News. В Минобороны Украины заявили о начале обучения ВСУ по применению leopard. Также СМИ сообщали, что западные танки сложно обслуживать.