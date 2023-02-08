На тюменской стройке монтажнику пробило голову металлической конструкцией и он погиб

Мужчина погиб во время выполнения строительных работ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Слесарь — монтажник тюменской фирмы «Агат» погиб после того, как во время строительных работ получил удар металлической конструкцией по затылку. Об этом сообщает официальный сайт Государственной инспекции труда Тюменской области. Там уточнили, что несчастный случай произошел 13 января.

«Слесарь — монтажник, выполняя функцию стропальщика, застропил металлическую ферму для перемещения ее на другое место, подал команду на подъем. После поднятия на необходимую высоту ферма начала разворачиваться и ударила краем по затылку работника. Пострадавший упал на площадку. Прибывшая скорая медицинская помощь констатировала смерть работника. Согласно справке, смерть наступила в результате множественных переломов черепа», — сообщает официальный сайт Государственной инспекции труда Тюменской области.

Как показало расследование, главной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Слесарь — монтажник был допущен на стройплощадку без прохождения обязательного медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования и инструктажей. Кроме этого, работодателем не была проведена оценка условий труда. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.