Суд взыскал с пермского «Леруа Мерлен» 100 тысяч рублей за ДТП

ДТП произошло на парковке возле торгового центра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индустриальный районный суд Перми взыскал более 100 тысяч рублей с собственника торгового центра «Леруа Мерлен» за дорожную аварию на парковке возле ТЦ. Было установлено, что ООО «Леруа Мерлен Восток» не организовало должным образом движение транспорта на стоянке, в результате чего произошло ДТП. На парковке столкнулись две машины.

«На дороге, по которой двигался один участник ДТП, установлен знак „Главная дорога“. На прилегающей к ней дороге, по которой двигался второй автомобиль, отсутствовал знак „Уступи дорогу“. В связи с этим водитель данного автомобиля при пересечении перекрестка руководствовался правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Суд пришел к выводу, что водители действовали в ситуации в соответствии с требованиями ПДД. Их вина в произошедшем ДТП отсутствует», — сообщается на сайте суда.

Суд также решил, что ООО «Леруа Мерлен Восток» нарушило требования по обеспечению безопасности дорожного движения на принадлежащей ему автодороге общего пользования. С ответчика были взысканы убытки. Это стоимость ремонта машины в размере 101 662 рублей. Решение суда пока что не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми отсудил более миллиона рублей за ДТП с трактором. Ущерб был взыскан с компании, которой принадлежит строительная техника.