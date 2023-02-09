Госдума приняла законопроект о брони времени для пересечения границы для грузовиков

Водители грузовых автомобилей смогу резервировать дату и время для проверки документов на государственной границе. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме.
«Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку. <…> Cкапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы. Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин. <…> Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии», — пояснил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев, поясняя целесообразность законопроекта. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся организации, подведомственные Министерству транспорта РФ.
Ранее Минтранс предлагал повышать тарифы проезда по платным автодорогам в РФ, но депутаты партии «Единая Россия» выступила против, сообщает РАПСИ. Также сообщалось, что глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев готовил поправки в закон о резервировании. Он занимался поправками в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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Водители грузовых автомобилей смогу резервировать дату и время для проверки документов на государственной границе. Соответствующий законопроект приняли в Госдуме. «Ряд пропускных пунктов на границах испытывает повышенную нагрузку. <…> Cкапливаются машины в ожидании проверки документов и пересечения границы. Особенно эти изменения затрагивают водителей коммерческого транспорта, большегрузных машин. <…> Пункты пропуска загружены еще со времен пандемии», — пояснил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев, поясняя целесообразность законопроекта. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что реализацией деталей, подготовкой списков въезда в пункт пропуска займутся организации, подведомственные Министерству транспорта РФ. Ранее Минтранс предлагал повышать тарифы проезда по платным автодорогам в РФ, но депутаты партии «Единая Россия» выступила против, сообщает РАПСИ. Также сообщалось, что глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев готовил поправки в закон о резервировании. Он занимался поправками в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ, сообщает «Национальная служба новостей».