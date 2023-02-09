Известный екатеринбургский диджей попал в ДТП на Бали. Фото

Екатеринбургский диджей и ведущий Илья Галкин попал в ДТП на Бали
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
По предварительным данным, мотоцикл диджея попал под фуру (архивное фото) Фото:

Екатеринбургский диджей и ведущий Илья Галкин, получивший популярность в медийной среде города, попал в ДТП на острове Бали. Об этом URA.RU сообщили друзья ведущего.

«Илья попал в страшную аварию на Бали, его с множественными переломами и разрывами мышц направили в госпиталь BIMC Kuta. Он ждет операции», — сообщил собеседник агентства.

Друзья и близкие Галкина открыли сбор на помощь в лечении. По предварительной информации, на операцию в Бали требуются десятки тысяч долларов. Галкин прикован к кровати и ждет вердикта от врачей. Друзья собрали около миллиона рублей.

Информации о других пострадавших в ДТП не поступало. По предварительной информации, авария произошла, когда мотоцикл Галкина унесло под грузовик. Диджей успел спрыгнуть перед столкновением и избежать смерти.

Диджей Илья Галкин попал в больницу на Бали, требуется операция
Фото:

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Екатеринбургский диджей и ведущий Илья Галкин, получивший популярность в медийной среде города, попал в ДТП на острове Бали. Об этом URA.RU сообщили друзья ведущего. «Илья попал в страшную аварию на Бали, его с множественными переломами и разрывами мышц направили в госпиталь BIMC Kuta. Он ждет операции», — сообщил собеседник агентства. Друзья и близкие Галкина открыли сбор на помощь в лечении. По предварительной информации, на операцию в Бали требуются десятки тысяч долларов. Галкин прикован к кровати и ждет вердикта от врачей. Друзья собрали около миллиона рублей. Информации о других пострадавших в ДТП не поступало. По предварительной информации, авария произошла, когда мотоцикл Галкина унесло под грузовик. Диджей успел спрыгнуть перед столкновением и избежать смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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