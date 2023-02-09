Великобритания решила придержать истребители, которые просит Украина Министр обороны Великобритании Уоллес: Киев не получит истребители в ближайшее время 09 февраля 2023 в 17:03 Размер текста - 17 + Великобритания не станет отправлять на Украину истребители в ближайшее время, заявил Бен Уоллес Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания не намерена в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет», — передает слова Бена Уоллеса телеканал BBC . По его словам, Лондон намерен сосредоточиться на поставках другого вооружения для Киева. Например, речь идет о ракетах и беспилотниках. После начала спецоперации на Украине страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ. В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский начал просить у западных лидеров поставки истребителей. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания не приняла окончательного решения по поставкам самолетов Киеву. Поэтому британское правительство пока воздерживается от отправок, передает телеканал 360. Однако позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у британского министра обороны выяснить, какие военные самолеты можно поставить Киеву, пишет MK.RU . Великобритания не намерена в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет», — передает слова Бена Уоллеса телеканал BBC. По его словам, Лондон намерен сосредоточиться на поставках другого вооружения для Киева. Например, речь идет о ракетах и беспилотниках. После начала спецоперации на Украине страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ. В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский начал просить у западных лидеров поставки истребителей. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания не приняла окончательного решения по поставкам самолетов Киеву. Поэтому британское правительство пока воздерживается от отправок, передает телеканал 360. Однако позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у британского министра обороны выяснить, какие военные самолеты можно поставить Киеву, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям