Великобритания решила придержать истребители, которые просит Украина

Великобритания не намерена в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
«Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет», — передает слова Бена Уоллеса телеканал BBC. По его словам, Лондон намерен сосредоточиться на поставках другого вооружения для Киева. Например, речь идет о ракетах и беспилотниках.
После начала спецоперации на Украине страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ. В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский начал просить у западных лидеров поставки истребителей. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания не приняла окончательного решения по поставкам самолетов Киеву. Поэтому британское правительство пока воздерживается от отправок, передает телеканал 360. Однако позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у британского министра обороны выяснить, какие военные самолеты можно поставить Киеву, пишет MK.RU.
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Великобритания не намерена в ближайшее время передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. «Министр обороны заявил, что немедленной передачи британских истребителей Украине не будет», — передает слова Бена Уоллеса телеканал BBC. По его словам, Лондон намерен сосредоточиться на поставках другого вооружения для Киева. Например, речь идет о ракетах и беспилотниках. После начала спецоперации на Украине страны НАТО начали предоставлять Киеву вооружение для противостояния с РФ. В начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский начал просить у западных лидеров поставки истребителей. Сам Уоллес заявлял, что Великобритания не приняла окончательного решения по поставкам самолетов Киеву. Поэтому британское правительство пока воздерживается от отправок, передает телеканал 360. Однако позже премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил у британского министра обороны выяснить, какие военные самолеты можно поставить Киеву, пишет MK.RU.