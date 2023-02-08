08 февраля 2023

В Курганской области уходит в отставку начальник управления, работавший при Кокорине. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание правительства. г. Курган, ксенофонтов игорь
Игорь Ксенофонтов возглавил управление в 2016 году Фото:

Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой.

«Игорь Ксенофонтов уходит в отставку», — рассказал источник. Другой источник, связанный с политической сферой, сообщил URA.RU, что Ксенофонтов находится в отпуске до 14 февраля.

Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU. «На сегодняшний день начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области И.Н. Ксенофонтов находится в отпуске», — ответили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.

Ксенофонтов возглавил областное Главное управление по труду и занятости населения в 2016 году, когда регионом руководил предыдущий губернатор Алексей Кокорин. Ксенофонтов является одним из немногих оставшихся чиновников из команды предыдущего губернатора, которые занимают руководящие посты при Вадиме Шумкове.

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Начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Игорь Ксенофонтов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с политической сферой. «Игорь Ксенофонтов уходит в отставку», — рассказал источник. Другой источник, связанный с политической сферой, сообщил URA.RU, что Ксенофонтов находится в отпуске до 14 февраля. Получить оперативный комментарий у Ксенофонтова не удалось. На момент написания новости чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU. «На сегодняшний день начальник Главного управления по труду и занятости населения Курганской области И.Н. Ксенофонтов находится в отпуске», — ответили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области. Ксенофонтов возглавил областное Главное управление по труду и занятости населения в 2016 году, когда регионом руководил предыдущий губернатор Алексей Кокорин. Ксенофонтов является одним из немногих оставшихся чиновников из команды предыдущего губернатора, которые занимают руководящие посты при Вадиме Шумкове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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