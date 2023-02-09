В Евросоюзе раскрыли, как ударят по России на годовщину спецоперации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля. В него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро.
«Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 млрд евро, это очередной массивный пакет», — заявила Урсула фон дер по итогам саммита Евросоюз — Украина. Информация приведена в twitter-аккаунте Еврокомиссии. Пакет санкций коснется экспортных ограничений для российской стороны.
После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. На данный момент против российской стороны применено 9 пакетов ограничений. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что ЕС намерен ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО, передает «Национальная служба новостей».
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля. В него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. «Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 млрд евро, это очередной массивный пакет», — заявила Урсула фон дер по итогам саммита Евросоюз — Украина. Информация приведена в twitter-аккаунте Еврокомиссии. Пакет санкций коснется экспортных ограничений для российской стороны. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. На данный момент против российской стороны применено 9 пакетов ограничений. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что ЕС намерен ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО, передает «Национальная служба новостей».