В Евросоюзе раскрыли, как ударят по России на годовщину спецоперации

Глава ЕК Фон дер Ляйен анонсировала пакет санкций против РФ на 10 миллиардов евро

09 февраля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен заявила, что 10 пакет санкций вступит в силу до 24 февраля Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля. В него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. «Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 млрд евро, это очередной массивный пакет», — заявила Урсула фон дер по итогам саммита Евросоюз — Украина. Информация приведена в twitter-аккаунте Еврокомиссии. Пакет санкций коснется экспортных ограничений для российской стороны. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. На данный момент против российской стороны применено 9 пакетов ограничений. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что ЕС намерен ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО, передает «Национальная служба новостей».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 10 пакет санкций против РФ, который вступит в силу до 24 февраля. В него войдут ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро. «Готовится 10-й пакет санкций против России, мы хотим, чтобы он вступил в силу до 24 февраля. Его объем составит порядка 10 млрд евро, это очередной массивный пакет», — заявила Урсула фон дер по итогам саммита Евросоюз — Украина. Информация приведена в twitter-аккаунте Еврокомиссии. Пакет санкций коснется экспортных ограничений для российской стороны. После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года страны Евросоюза начали активно вводить различные санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. На данный момент против российской стороны применено 9 пакетов ограничений. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что ЕС намерен ужесточить антироссийские санкции к годовщине СВО, передает «Национальная служба новостей».