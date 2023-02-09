Свердловская компания ввела в работу оборудование, помогающее пережить санкции

Нижнетагильское предприятие выпускает продукцию не хуже той, что поставляли европейские компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская компания «Модуль» из Нижнего Тагила запустила новое оборудование, которое позволяет выпускать блочные комплектные трансформаторные подстанции, не оглядываясь на западные санкции. Об этом мэр города Владислав Пинаев заявил на своей странице в социальных сетях.

«Тагильчане успешно занимаются импортозамещением. Вместе с заместителем губернатора Свердловской области Василием Козловым побывали на производственной площадке компании „Модуль“ и приняли участие в запуске нового оборудования», — рассказал Пинаев.

«Модуль» занимается производством блочных комплектных трансформаторных подстанций. По словам Пинаева, уральская компания не уступает по качеству зарубежным аналогам даже после ухода европейских производителей. «Оборудование „Модуля“ использовалось при реализации проектов в Нижнем Тагиле — мост через пруд, строительство мусоросортировочного завода, жилая застройка в микрорайоне Муринские пруды», — привел примеры глава Нижнего Тагила.

Иностранные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине. Кроме этого, в отношении российских промышленников вводятся западные санкции, стремящиеся подорвать экономику страны.